Rosie Huntington-Whiteley valt zeker op in haar zomeroutfits.

Fabienne Ba.
@rosiehw / Instagram

Het Britse model en actrice Rosie Huntington-Whiteley deelde een video waarin ze verschillende van haar zomeroutfits liet zien, wat tot veel enthousiaste reacties leidde.

Een serie looks van ViX Paula Hermanny

Rosie Huntington-Whiteley plaatste een video op Instagram, gemaakt in samenwerking met het merk ViX Paula Hermanny. In de video verschijnt ze in verschillende tweedelige outfits van het label. Elke look benadrukt haar natuurlijke elegantie en gevoel voor stijl, kwaliteiten die haar tot een van de meest gevolgde figuren in de modewereld hebben gemaakt. Met deze nieuwe video viert Rosie Huntington-Whiteley de komst van warmer weer met een reeks zomerse looks.

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Een bericht gedeeld door Rosie HW (@rosiehw)

Een bericht dat de sociale media in vuur en vlam zet.

De video trok al snel de aandacht van internetgebruikers. De lovende reacties onder haar bericht getuigen van het enthousiasme dat het bij haar fans opwekt. Velen reageerden in de reacties en overlaadden haar met complimenten. Deze compilatie werd ook veelvuldig gedeeld op sociale media, wat de invloed van de Britse zangeres binnen haar gemeenschap verder bevestigt.

Rosie Huntington-Whiteley heeft opnieuw de aandacht getrokken met deze compilatie van zomeroutfits die ze op Instagram deelde. Door elegantie te combineren met een zonovergoten uitstraling, bevestigt ze haar status als mode-icoon en blijft ze haar volgers bij elke verschijning betoveren.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
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