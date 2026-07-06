Ester Expósito koos voor een minimalistische witte jurk en zorgde voor een sensatie.

De Spaanse actrice Ester Expósito maakte een blijvende indruk op het televisiefestival van Monte-Carlo. Ze viel op in een opvallende witte jurk met een uitgesproken minimalistische stijl, die al snel tot veel discussies over mode leidde.

Een opvallende verschijning op het Monte-Carlo Festival.

Tijdens het 65e Monte-Carlo Televisiefestival maakte Ester Expósito een van haar meest geprezen optredens. Ze was een van de meest verwachte gasten op dit evenement, gewijd aan internationale televisieproductie. Te midden van alle aandacht wist de Spaanse actrice zich zowel professioneel als qua stijl te onderscheiden.

Een witte jurk in minimalistische stijl.

Voor haar verschijning op het festival koos Ester Expósito voor een witte jurk met een uitgesproken minimalistische stijl. Verre van de spectaculaire silhouetten die vaak op de rode loper te zien zijn, koos ze voor ingetogen elegantie, in een benadering die doet denken aan de grote klassiekers van de hedendaagse mode. Deze keuze weerspiegelt een sterke actuele trend: een meer discrete, verfijnde luxe die de nadruk legt op de kwaliteit van de snitten in plaats van op het spektakel.

Make-up door Charlotte Tilbury

Om haar look compleet te maken, vertrouwde Ester Expósito haar make-up toe aan het merk Charlotte Tilbury. Het in Londen gevestigde bedrijf, een wereldleider in luxe make-up, creëerde een look die perfect aansloot bij de ingetogen elegantie van haar jurk: een natuurlijke, stralende finish die Ester Expósito's mediterrane teint accentueerde.

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De Gouden Nimf voor Beste Internationale Hoop

Naast haar uiterlijk had de aanwezigheid van Ester Expósito in Monte Carlo ook een zeer professionele dimensie. Ze ontving de prestigieuze Gouden Nimf voor Beste Internationale Nieuwkomer, die werd uitgereikt tijdens de openingsceremonie van het festival op 12 juni 2026. Deze onderscheiding, die vooral begeerd wordt door jonge talenten in de internationale fictie, eert de uitzonderlijke vaardigheden van een opkomend talent dat wereldwijd erkenning geniet. Prins Albert II van Monaco overhandigde haar persoonlijk de trofee, een bijzonder ontroerend moment voor de zichtbaar geëerde actrice.

Een emotionele toespraak

De emotie was voelbaar in de toespraak van Ester Expósito op het podium na het ontvangen van haar prijs. De actrice begon haar toespraak in drie talen en bracht een eerbetoon aan het internationale karakter van het festival: "Hola, buenas noches, bonsoir." Ze vervolgde: "Het is een eer voor mij om hier vanavond te zijn, omringd door zulke getalenteerde artiesten. Ik denk dat het heel belangrijk is om talent te erkennen en te vieren, ongeacht nationaliteit of taal." Met een glimlach besloot ze: "Dit is mijn eerste keer in Monte Carlo, dus ik denk dat het een heel bijzondere avond wordt, een die ik nooit zal vergeten." Een eenvoudige, oprechte en diep ontroerende boodschap die het publiek raakte.

Een hartelijk dankwoord

De dag na de ceremonie plaatste Ester Expósito een hartverwarmend bericht op sociale media om haar dankbaarheid te uiten. "Gracias por este reconocimiento precioso" ("Dankjewel voor deze waardevolle erkenning"), schreef de actrice in het Spaans, met een tag naar het festival en het merk dat haar prachtige outfit had geleverd. Het bericht werd vergezeld door blauwe en roze hartjesemoji's, die de emotie weerspiegelden die ze tijdens het evenement voelde.

Een veelbelovende internationale carrière

Voor Ester Expósito komt deze prijs op een cruciaal moment in haar carrière. Ontdekt in 2018 in de Spaanse Netflix-serie "Elite", is ze in slechts enkele jaren uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande figuren van haar generatie. Sindsdien heeft ze talloze internationale optredens gehad, waarbij ze filmopnames in haar thuisland combineerde met projecten in het buitenland. Haar nominatie door het Monte-Carlo Television Festival bevestigt de internationale dimensie van haar carrière en plaatst haar tussen de meest gevolgde nieuwe stemmen in de wereldwijde televisiedramawereld.

Een verschijning die schittert op sociale media.

Zoals bij elk publiek optreden van Ester Expósito, ging haar aanwezigheid op het Monte-Carlo Television Festival direct viraal op sociale media. Foto's van de ceremonie, gedeeld door modebladen en -accounts, zorgden voor een golf van bewonderende reacties. De ingetogen elegantie van haar witte jurk, gecombineerd met haar natuurlijke make-up, maakte van Ester Expósito een van de meest besproken en stijlvolle figuren.

Met haar elegante witte jurk, haar Gouden Nimf-prijs voor Beste Internationale Nieuwkomer en haar emotioneel geladen toespraak maakte Ester Expósito een van haar meest memorabele verschijningen van het jaar. Ze bevestigde zowel haar professionele opmars als haar scherpe gevoel voor elegantie.