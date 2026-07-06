Natalie Portman verschijnt met een bolle buik op een eerder niet gepubliceerde foto.

Fabienne Ba.
@natalieportman / Instagram

De Israëlisch-Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Natalie Portman deelde een glimp van haar recente verjaardagsviering met haar Instagram-volgers. Een foto trok in het bijzonder de aandacht: een foto van haar babybuik, in afwachting van de komst van haar derde kind.

Een week vol verjaardagsfeesten en dankbaarheid.

Natalie Portman vierde haar 45e verjaardag op 9 juni 2026. Een paar dagen later plaatste ze een fotoalbum op Instagram met hoogtepunten van die bijzondere week. Terwijl ze door de foto's scrolde, ontdekten haar volgers maaltijden, kunstwerken, landschappen en verschillende momenten die ze in Italië had doorgebracht, een land dat de ster uit Black Swan duidelijk had betoverd. In het onderschrift uitte Natalie Portman haar dankbaarheid en noemde het "de beste verjaardagsweek ooit". Ze bedankte haar dierbaren en Italië voor de feestelijkheden.

Een discrete foto toont haar ronde buik.

Van de vele gepubliceerde foto's trok één afbeelding in het bijzonder de aandacht van internetgebruikers. Daarop is Natalie Portman te zien in een New York Knicks-sweatshirt, wat suggereert dat haar zwangerschap al ver gevorderd is. Deze verschijning komt enkele maanden na de aankondiging van haar derde zwangerschap. De actrice maakte het nieuws in april 2016 bekend en heeft sindsdien een paar zeldzame inkijkjes gegeven in dit nieuwe hoofdstuk van haar leven. Ver weg van de rode lopers en veelbesproken optredens, biedt deze foto een intiemer moment, te midden van persoonlijke herinneringen.

Goed nieuws aangekondigd in het voorjaar

Natalie Portman maakte haar zwangerschap officieel bekend in Harper's Bazaar. Ze deelde haar vreugde over dit nieuwe avontuur met haar partner, Tanguy Destable. "Tanguy en ik zijn dolblij. Ik ben ontzettend dankbaar. Ik weet dat het een waar voorrecht en een wonder is," vertelde ze het tijdschrift. Natalie Portman, die al moeder is van twee kinderen, sprak ook over het bijzondere karakter van deze zwangerschap, die volgens haar "waarschijnlijk mijn laatste" zal zijn.

Een bericht dat haar fans ontroerde.

Deze fotoserie lokte al snel talloze reacties uit. Veel fans feliciteerden Natalie Portman met haar verjaardag, terwijl anderen blij waren haar te zien stralen tijdens haar zwangerschap. Gewend om haar privéleven af te schermen, gaf ze haar volgers een lief inkijkje, vol dankbaarheid en geluk.

Natalie Portman deelde herinneringen aan haar 45e verjaardag en gaf daarbij ook een ontroerende inkijk in haar zwangerschap. Met deze nooit eerder vertoonde foto van haar babybuik viert de actrice een periode die ze zelf omschrijft als "een voorrecht", omringd door geliefden en vol vreugde over de aanstaande geboorte van haar derde kind.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
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