Rihanna tilt de "botergele" trend naar een hoger niveau met een gedurfde look.

De Barbadiaanse zangeres en zakenvrouw Rihanna verstevigt opnieuw haar status als mode-icoon. Op Instagram deelde ze een nieuwe reeks foto's met een van de populairste kleuren van dit moment: botergeel. Met deze post presenteert ze een gedurfde look die al snel reacties van haar miljoenen volgers opleverde.

Rihanna ziet er prachtig uit in een casual chique outfit.

Voor deze fotoshoot tegen een blauwe achtergrond koos Rihanna voor een monochrome outfit bestaande uit een botergele kanten bh, een bijpassende oversized geruite blouse, een bijpassende short en pumps met print in dezelfde tint. Deze keuze illustreert perfect de trend voor deze zachte en stralende kleur, die prominent aanwezig is in de lente/zomercollecties.

Trouw aan haar gevoel voor stijl speelt Rihanna met contrasten en combineert ze delicate lingerie met een loszittend shirt dat ze nonchalant draagt. Als accessoires maakt ze haar outfit compleet met een gouden ketting bezet met steentjes en een discreet enkelbandje. Haar lange, natuurlijk golvende blonde haar voegt een elegante touch toe, terwijl haar make-up, met een levendige roze blush en een stralende teint, de romantische sfeer van de fotoshoot benadrukt.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door badgalriri (@badgalriri)

Een publicatie die voor opschudding zorgt.

Zoals wel vaker het geval is, zorgden Rihanna's nieuwe foto's al snel voor talloze reacties op Instagram. Gebruikers prezen zowel haar look als haar gevoel voor stijl, terwijl verschillende reacties de zachte zomerse kleuren en de verfijnde esthetiek van de foto's benadrukten. Rihanna heeft zich door de jaren heen ontpopt tot een belangrijke figuur in de modewereld.

Botergeel, dé must-have kleur van 2026.

De kleur botergeel, die al op de catwalks en door talloze beroemdheden wordt omarmd, staat op het punt een van de belangrijkste kleuren van 2026 te worden. Zachter dan felgeel, betovert het met zijn ingetogen elegantie en het gemak waarmee het te combineren is met neutrale of pasteltinten. Met deze post laat Rihanna opnieuw zien dat ze trends kan oppakken en er een unieke identiteit aan kan geven.

Met deze nieuwe look, volledig in botergeel, bevestigt Rihanna eens te meer haar invloed op de hedendaagse mode. Door zelfverzekerde elegantie te combineren met een meesterlijke beheersing van trends, bewijst ze dat een simpele Instagram-post al snel een bron van inspiratie kan worden voor modefanaten.