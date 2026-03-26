"Ik voel me niet mooi": Drew Barrymore bespreekt de veranderingen die gepaard gaan met de perimenopauze.

De Amerikaanse actrice, producente, auteur, regisseur, televisiepresentatrice en zakenvrouw Drew Barrymore deelde onlangs een openhartig moment over de perimenopauze, een natuurlijke fase die voorafgaat aan de menopauze en vaak gepaard gaat met aanzienlijke hormonale veranderingen. Tijdens een aflevering van haar talkshow legde ze uit dat ze een periode van "fysieke en emotionele onrust" doormaakt.

Een oprecht verslag van een periode die nog steeds zelden wordt besproken.

Drew Barrymore geeft toe dat ze last heeft van stemmingswisselingen en lichamelijk ongemak als gevolg van deze hormonale transitie. Ze zegt : "Ik voel me niet mooi, mijn hormonen spelen me parten, niets klopt meer, ik ben prikkelbaar, ik heb een opgeblazen buik en ik ben emotioneel instabiel." Ze noemt daarbij met name een opgeblazen gevoel en een gevoel van desoriëntatie in het licht van deze veranderingen.

De perimenopauze is de fase waarin het lichaam geleidelijk overgaat naar de menopauze, waarmee de vruchtbare cyclus ten einde komt. Deze periode kan gepaard gaan met diverse symptomen, zoals hormonale schommelingen, toegenomen vermoeidheid of stemmingswisselingen.

Een uitspraak die helpt om de discussie op gang te brengen.

Drew Barrymore heeft deze onderwerpen altijd openlijk besproken, in de hoop een opener gesprek over de gezondheid van vrouwen aan te moedigen. Ze legt uit dat het delen van haar ervaringen helpt om deze vaak over het hoofd geziene en zelden besproken onderwerpen te normaliseren.

Ze benadrukt dat deze veranderingen verrassend kunnen zijn, vooral wanneer de menstruatiecyclus onverwacht verandert na een periode van enkele maanden afwezigheid. Deze veranderingen maken deel uit van de natuurlijke processen van het lichaam, ook al kunnen ze soms verontrustend zijn. Door openhartig over haar ervaringen te spreken, draagt Drew Barrymore bij aan de zichtbaarheid van realiteiten die nog steeds onderbelicht blijven in de media.

Beter begrip van lichaamstransformaties

De openbare verklaring van Drew Barrymore weerspiegelt een groeiende behoefte om de uitdagingen van de perimenopauze onder de aandacht te brengen. Steeds meer bekende personen delen hun ervaringen om een beter begrip van deze levensfase te bevorderen.

Door haar gevoelens onder woorden te brengen, draagt Drew Barrymore bij aan een bredere discussie over welzijn en het accepteren van leeftijdsgebonden veranderingen. Haar verhaal herinnert ons eraan dat deze transformaties veel vrouwen treffen en dat het essentieel is om er vrijuit over te kunnen praten, zonder taboe of oordeel.