Zendaya verrast met opvallende make-up en een zeer theatrale jurk.

@ernestocasillas / Instagram

De Amerikaanse actrice Zendaya trok alle aandacht op de Parijse première van de film "The Drama". Samen met acteur Robert Pattinson verscheen ze op de rode loper en maakte een opvallende verschijning met een dramatische make-up en een opvallend silhouet. Deze esthetische keuze, die perfect aansloot bij het thema van de film, bevestigt haar status als mode-icoon dat op de voet gevolgd wordt door waarnemers van de internationale cultuurscene.

Een opvallende verschijning op de rode loper in Parijs.

De première van de film "The Drama" vond plaats in Parijs en trok een grote menigte fans die graag een glimp wilden opvangen van de twee acteurs. De sfeer werd al snel levendig, waarbij het publiek telefoons en camera's tevoorschijn haalde om hun verschijning vast te leggen. Zendaya, een vaste verschijning op de rode loper, viel op in een theatrale witte outfit, ontworpen als een eigentijdse interpretatie van het bruiloftsthema dat centraal staat in het verhaal van de film.

De jurk die de actrice droeg, was van een luxe merk en ontworpen door artistiek directeur Nicolas Ghesquière, een belangrijke figuur in de hedendaagse mode. Deze gestructureerde japon, geïnspireerd op bruidsjurken, maakte deel uit van een artistieke aanpak die aansloot bij de promotie van de film "The Drama". Haar intense make-up, gekenmerkt door sterk aangezette ogen en een vlekkeloze teint, completeerde een bijzonder verfijnde visuele presentatie.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door @runwayvista

"Het Drama," een verhaal waarin romantiek en psychologische spanning samenkomen.

In "The Drama", geregisseerd door Kristoffer Borgli, spelen Zendaya en Robert Pattinson een stel dat op het punt staat te trouwen, maar wiens relatie op de proef wordt gesteld door de onthulling van een geheim, slechts enkele dagen voor de ceremonie. De film onderzoekt de emotionele spanningen rondom een verbintenis en toont complexe relatiedynamieken, waarbij romantiek en psychologische spanning worden vermengd.

Door haar stijlkeuzes en haar vermogen om uiteenlopende rollen te vertolken, bevestigt Zendaya haar invloed in zowel de filmindustrie als de modewereld. Deze verschijning in Parijs illustreert de groeiende aandacht voor visuele samenhang tussen promotie en verhaal, een strategie die nu gangbaar is in internationale producties.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Article suivant
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

