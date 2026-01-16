"Ze ziet eruit als 20": Deze zangeres viert haar 30e verjaardag in stijl.

Jennie Kim, wereldwijd K-popicoon en lid van de K-pop meidengroep BLACKPINK, heeft een mijlpaal bereikt: haar 30e verjaardag, die ze vierde op 16 januari 2026. Bekend om haar unieke stijl en onweerstaanbare charisma, vierde de zangeres de gebeurtenis met een vleugje humor en verfijning, geheel in lijn met haar imago.

Een kunstenares op het hoogtepunt van haar carrière.

Op Instagram deelde Jennie een kort filmpje geïnspireerd op een virale trend: een kaars die brandt als een sigaret, een schattige taart versierd met Cinnamoroll – een geliefd personage van Sanrio – en dat alles op het ritme van het bekende nummer "Feeling Good". Een speelse knipoog naar de vrijheid die ze belichaamt.

Deze viering komt op een bijzonder vruchtbaar moment voor Jennie. Temidden van haar Deadline World Tour met BLACKPINK – waarvan de laatste show op 26 januari in Hongkong plaatsvindt – blijft ze successen boeken. Tijdens de Golden Disc Awards 2025 triomfeerde ze door vier prijzen in de wacht te slepen, waaronder de zeer prestigieuze titel Artiest van het Jaar. En 2026 ziet er al even veelbelovend uit: de groep bereidt de release voor van hun mini-album "Deadline", dat gepland staat voor 27 februari. Jennie lijkt hiermee volwassenheid en creativiteit te combineren en haar status als wereldwijd icoon, ver over de grenzen van K-pop heen, te verstevigen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door J (@jennierubyjane)

Een natuurlijke en tijdloze elegantie

Via haar verjaardagspost geeft Jennie een zeldzame inkijk in haar persoonlijkheid buiten de spotlights. Haar fans prezen dit intieme moment en benadrukten hoe de jonge vrouw zelfvertrouwen en sereniteit uitstraalt. "Ze ziet eruit als 20", reageerden sommige gebruikers, gecharmeerd door haar natuurlijke elegantie. Jennie bewijst hiermee dat voldoening op je dertigste niet wordt afgemeten aan cijfers, maar aan de vrijheid om jezelf te zijn, je passies te cultiveren en vol vertrouwen en authenticiteit vooruit te gaan.

Met internationale successen, nieuwe muziekprojecten en een hartverwarmend verjaardagsfeest begint Jennie Kim vol zelfvertrouwen aan haar derde decennium. Meer dan ooit belichaamt ze een generatie van vrijgeestige, elegante en visionaire artiesten die de conventies van beroemdheid herdefiniëren en tegelijkertijd trouw blijven aan zichzelf.