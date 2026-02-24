Search here...

Op 37-jarige leeftijd maakt Emma Stone indruk met een minimalistische look.

Emma Stone stal onlangs de show op de rode loper van de BAFTA's 2026 met een minimalistische, elegante creatie van Louis Vuitton. De actrice, genomineerd voor haar rol in de film "Bugonia", koos voor een eenvoudige look die veel bewondering oogstte.

Een iconische zwarte jurk op de BAFTA's.

Emma Stone verscheen op 22 februari 2026 in Londen bij de 79e British Academy Film Awards in een op maat gemaakte zwarte jurk van Louis Vuitton. De jurk had een halterhalslijn met een grote druppelvormige uitsnijding en een vloeiend, nauwsluitend silhouet dat uitliep in een lange sleep. De open rug versterkte deze ingetogen sensualiteit, terwijl de zijdezachte stof een "stille luxe" uitstraalde, zonder overbodige versieringen.

Minimalistische accessoires en een minimalistische beautylook

De actrice maakte de look compleet met Jimmy Choo Minny sandalen met stilettohakken, minimalistische Louis Vuitton oorbellen en een diamanten armband. Haar haar was opgestoken in een los kapsel met een paar lokken die haar gezicht omlijstten, en haar make-up bestond uit zwarte eyeliner en een poederroze oogschaduw van Nina Park en Mara Roszak. Deze keuze contrasteerde met de meer extravagante outfits op de rode loper en bewees de kracht van 'less is more'.

Emma Stone, tweevoudig Oscarwinnares ("La La Land", "Poor Things"), bevestigt haar status als mode-icoon. Haar zesde BAFTA-nominatie (Beste Actrice voor Yorgos Lanthimos' "Bugonia") gaat gepaard met een stijl die nu al de lentetrends inspireert: architectonische snitten en diepzwart. Deze look belichaamt de evolutie van de rode loper naar een volwassen en zelfverzekerde elegantie.

