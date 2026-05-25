Op 70-jarige leeftijd schittert Geena Davis in Cannes in een rode jurk met pailletten.

Léa Michel
@geenadavis / Instagram

De Amerikaanse actrice, producente en scenarioschrijfster Geena Davis zorgde voor een spectaculaire afsluiting van het Filmfestival van Cannes 2026 (12-23 mei). Tijdens de slotceremonie in het Palais des Festivals maakte ze furore in een adembenemende jurk met pailletten, die een oogverblindend schouwspel creëerde dat deed denken aan vuurwerk. Deze schitterende verschijning belichaamde perfect de sterke trend van het festival dit jaar, waar glitter de boventoon voerde op de rode loper.

Een jurk met pailletten en een vuurwerkeffect.

Het pronkstuk van deze verschijning, de lange jurk van Geena Davis, onderscheidde zich door de minutieuze bewerking met parels en pailletten in warme, juweelachtige tinten. De strapless jurk onthulde een sculpturaal lijfje met een puntige halslijn die de aandacht elegant naar het gezicht van de actrice trok. De ingewikkelde schikking van de pailletten creëerde de illusie van een oogverblindend vuurwerk, waardoor het silhouet een feestelijke en spectaculaire dimensie kreeg. Een keuze die perfect paste bij de plechtige sfeer van een slotavond.

Subtiele uitsparingen en een gesplitste rug

Aan de zijkant zorgt een subtiele uitsparing, op zijn plaats gehouden door een dunne strook lichtgewicht tule, voor een vleugje moderniteit zonder afbreuk te doen aan de algehele elegantie. Aan de achterkant geeft een split tot aan de knie het silhouet een dynamische uitstraling en onthult een paar zwarte pumps met spitse neus. Deze zorgvuldig overwogen details getuigen van nauwgezet vakmanschap, afkomstig uit een pre-fall 2026-collectie.

Kostbare sieraden en stralende schoonheid

Om deze jurk compleet te maken, koos Geena Davis voor uitzonderlijke sieraden bezet met diamanten en robijnen: een ring, een armband en bijpassende oorbellen, waarvan de vorm doet denken aan schelpen die op het strand zijn aangespoeld. Voor haar make-up koos het team van de actrice voor een subtiele accentuering: een glanzende roze lippenstift en glinsterende oogschaduw, die de juweelachtige reflecties van de pailletten op de jurk benadrukken.

Met deze jurk met een "vuurwerk"-effect maakte Geena Davis een van de meest oogverblindende verschijningen tijdens de slotceremonie van het filmfestival van Cannes in 2026. Een bewijs dat sprankelende elegantie geen leeftijdsgrens kent.

Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Iedereen heeft het over de armen van Meryl Streep: waarom die fascinatie?
Miss Venezuela Global 2025, die in Cannes in haar gezicht gewond raakte, beschuldigt haar stylist van mishandeling.

