In een gouden jurk trok Eva Longoria alle ogen naar zich toe op de rode loper.

Op 23 mei 2026 vond de slotceremonie van het 79e Filmfestival van Cannes (12-23 mei) plaats, en daarmee ook de laatste keer dat de iconische rode loper werd betreden. Voor deze laatste verschijning zorgde de Amerikaanse actrice Eva Longoria opnieuw voor een sensatie. Gehuld in een lange, glinsterende gouden jurk, betoverde ze de fotografen en bevestigde ze haar status als onmisbaar gezicht op de Croisette, waar ze elk jaar tot de meest verwachte gasten behoort.

Een gouden jurk met een split.

Het pronkstuk van deze verschijning, de lange gouden jurk van Eva Longoria, straalde pure elegantie uit. De rechte, strapless halslijn onthulde subtiel haar schouders, terwijl een split de dynamiek van het silhouet versterkte en bij elke stap voor beweging zorgde. De stralende, warme goudtint ving alle spotlights op en zorgde direct voor een opvallende verschijning op de rode loper. Een modekeuze die perfect paste bij het plechtige karakter van een slotavond.

Een laatste, gedenkwaardige wandeling de trappen op.

Eva Longoria was een van de eersten die op de rode loper verscheen tijdens de slotceremonie, als gezicht van een bekend cosmeticamerk. Ze werd gevolgd door verschillende andere beroemdheden die hetzelfde merk vertegenwoordigden, waaronder internationale filmsterren en een zeer populaire Franse contentmaker. Deze langverwachte laatste wandeling de trappen op bracht talloze elegante figuren samen en zorgde voor een schitterende afsluiting van een editie vol memorabele modemomenten.

Een dubbel bijzondere dag

Haar verschijning in Cannes viel samen met fantastisch nieuws voor de actrice. Diezelfde dag kondigde Eva Longoria aan dat ze zich bij de cast van de internationale verfilming van de populaire serie "Call My Agent!" voegde. "Een nieuw castlid heeft zich bij de cast gevoegd," meldde het platform, een bericht dat de actrice zelf deelde. Een dubbel gunstige dag, met een schitterende verschijning op de rode loper én een geweldige professionele aankondiging.

Met deze gouden jurk, gedragen tijdens de slotceremonie, maakte Eva Longoria een van de laatste echt memorabele verschijningen van het 79e Filmfestival van Cannes. Een toonbeeld van stralende elegantie, perfect passend bij de gelegenheid.

"Deze vrouw is ongelooflijk": Jessica Alba fascineert met een nieuwe selfie
Iedereen heeft het over de armen van Meryl Streep: waarom die fascinatie?

