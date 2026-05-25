Miss Venezuela Global 2025, die in Cannes in haar gezicht gewond raakte, beschuldigt haar stylist van mishandeling.

Een verontrustend incident heeft zich voorgedaan in de marge van het filmfestival van Cannes. Andrea del Val, gekroond tot Miss Venezuela 2025, heeft haar stylist, Giovanni Laguna, beschuldigd van mishandeling in hun hotelkamer. De jonge vrouw deelde een video op sociale media waarop haar verwondingen in het gezicht te zien zijn, wat online tot grote verontwaardiging leidde. De stylist is inmiddels gearresteerd door de Franse autoriteiten en het onderzoek is nog gaande.

In een video die ze met haar telefoon filmde, toonde Andrea del Val haar gewonde gezicht en beschuldigde ze haar stylist rechtstreeks. "Kijk, dit is wat Giovanni Laguna heeft gedaan," zei ze in het Spaans, waarna ze de slaapkamer filmde, waarvan het meubilair er rommelig uitzag. De jonge vrouw plaatste deze beelden vervolgens op haar sociale media, waar ze snel viraal gingen. Deze getuigenis, afgelegd in een moment van duidelijke wanhoop, leidde tot talloze steunbetuigingen.

Volgens de NY Post waarschuwden hotelgasten de politie nadat ze geschreeuw en tekenen van een ruzie hadden gehoord. Bij aankomst arresteerden agenten Giovanni Laguna. Beelden, gedeeld door een Spaanse journalist, tonen naar verluidt de modeontwerper onder begeleiding van de autoriteiten. Hij is in hechtenis genomen, maar er zijn nog geen officiële aanklachten tegen hem bevestigd.

Giovanni Laguna is een bekend figuur in de wereld van schoonheidswedstrijden in Latijns-Amerika, waar hij talloze schoonheidskoninginnen heeft gekleed. Sinds 2023 is hij artistiek directeur van de Miss Universe Colombia-organisatie.

Deze zaak, die nog steeds in onderzoek is, onderstreept uiteindelijk het belang van het rechtssysteem zijn werk te laten doen, terwijl er tegelijkertijd geluisterd wordt naar en steun geboden wordt aan vermeende slachtoffers van geweld. Het onderzoek dat door de Franse autoriteiten wordt uitgevoerd, moet de feiten nauwkeurig vaststellen.