Waarom heeft iedereen het over Rama Duwaji, de ster van Generatie Z?

Rama Duwaji, geboren in Houston uit Syrische ouders, maakte furore door op slechts 28-jarige leeftijd de jongste en eerste moslim First Lady van New York te worden. Haar echtgenoot, Zohran Mamdani, die in november 2025 tot burgemeester werd gekozen, belichaamt samen met haar een nieuw politiek tijdperk. Als gerenommeerd illustrator en gepassioneerd activist weet Rama Generatie Z te boeien met haar opvallende esthetiek, politieke betrokkenheid en uitgesproken moderne uitstraling.

Een Syrisch-Amerikaanse kunstenaar met een opmerkelijke carrière.

Rama Duwaji, afgestudeerd aan de Virginia School of Fine Arts en later aan de School of Visual Arts in New York, maakte al snel naam in de kunstwereld. Ze werkte samen met prestigieuze publicaties zoals Vogue US, The Washington Post en The New York Times, en exposeerde in de Tate Modern. Haar illustraties behandelen direct thema's als vrouwenrechten, de verdediging van minderheden en het conflict in Palestina. Daarnaast werkt ze met keramiek en animatie en geeft ze workshops die verband houden met haar activisme.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door RAMA DUWAJI (@ramaduwaji)

Een liefdesverhaal dat begon op Hinge en in alle eenvoud wordt gevierd.

In 2021 ontmoette Rama via de datingapp Hinge Zohran Mamdani, destijds een Democratisch congreslid uit Queens. Vier jaar later trouwden ze in het stadhuis van New York. Foto's van hen in de New Yorkse metro, casual gekleed, gingen viraal. De ceremonie was discreet, in tegenstelling tot het verlovingsfeest in Dubai, dat door hun families werd bijgewoond. "De liefde van mijn leven, mijn onvoorwaardelijke steun", zei Zohran Mamdani.

Een mode- en beauty-icoon, geliefd bij Generatie Z.

Spiegelselfies, moeiteloze looks en krachtige boodschappen: Rama Duwaji boeit het publiek op Instagram, waar ze meer dan 95.000 volgers heeft. Door sommige media geprezen als "de meest stijlvolle First Lady van New York", belichaamt ze een verbonden, feministische en politiek geëngageerde generatie die trots is op haar erfgoed. Ze spreekt zich regelmatig uit ter ondersteuning van de Palestijnse zaak, gemarginaliseerde gemeenschappen en tegen systemisch onrecht in de Verenigde Staten.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door RAMA DUWAJI (@ramaduwaji)

Een echtpaar dat symbool staat voor een nieuwe politieke generatie.

Rama en Zohran wonen in Astoria, Queens, en vertegenwoordigen een nieuwe golf van politieke figuren: jong, mensen van kleur, progressief, betrokken en vertrouwd met sociale media. Hun intieme, onconventionele huwelijk heeft kritiek uitgelokt van conservatief rechts, waarop ze kalm en vastberaden hebben gereageerd. Terwijl zij haar activistische illustraties publiceert, viert hij zijn rol als partner en bondgenoot. Samen herdefiniëren ze de machtsverhoudingen.

Een opkomst die wereldwijd weerklank vindt.

Sinds de verkiezingswinst van Zohran Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, is Rama Duwaji in de schijnwerpers komen te staan. Gevraagd naar haar plotselinge bekendheid, citeert ze Nina Simone: "Het is de plicht van een kunstenaar om haar tijd te weerspiegelen." Van haar jeugd in Dubai tot haar aankomst in Gracie Mansion, haar inspirerende levensverhaal heeft haar tot een rolmodel gemaakt voor een generatie jonge, gemarginaliseerde en politiek geëngageerde vrouwelijke kunstenaars.

Op het kruispunt van kunst, politiek en popcultuur belichaamt Rama Duwaji veel meer dan alleen een nieuw mediapersoonlijkheid: ze symboliseert een generatie die weigert te kiezen tussen activisme en esthetiek, intimiteit en zichtbaarheid. Door haar stem te laten horen zonder haar artistieke gevoeligheid op te offeren, herdefinieert ze de rol van First Lady op haar eigen manier, ver verwijderd van traditionele normen.