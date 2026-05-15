Turnster Livvy Dunne kiest voor een vintage strandoutfit en zorgt voor opschudding.

Livvy Dunne bevestigde via Instagram haar terugkeer in de Sports Illustrated Swimsuit-editie voor het vierde jaar op rij met de woorden: "Jaar 4, nog steeds een succes." Een bondig onderschrift dat veel zegt over hoe ver ze is gekomen sinds haar eerste verschijning – en over het zelfvertrouwen waarmee ze deze fotoshoot, die inmiddels haar handelsmerk is geworden, nu benadert.

De fotoshoot vond plaats in Loreto, Baja California Sur, Mexico – een wilde en stralende kustomgeving die het perfecte decor vormde voor de vintage esthetiek van de gekozen look. Op de foto's poseert ze soms met haar blonde haar wapperend in de wind, soms rennend over het zand – een contrast tussen de gecontroleerde pose en de spontane beweging die de foto's een natuurlijke energie geeft.

Het kledingstuk dat voor deze fotoshoot is gekozen, heeft een uitgesproken retro-uitstraling: een tweedelig pak met crèmekleurige en witte strepen, waarvan het bovenstuk in het midden bijeengehouden wordt door een brede houten ring – een handgemaakt detail dat de outfit een vintage jaren 70-look geeft. Het op elkaar afgestemde ensemble, zowel verfijnd als krachtig, ging perfect op in het natuurlijke landschap van Loreto.

Een onverwachte reis

Livvy Dunne, voormalig topturnster voor de Louisiana State University (LSU), heeft naast haar sportcarrière een aanzienlijke aanwezigheid in de media en de commerciële wereld opgebouwd. Haar samenwerking met Sports Illustrated Swimsuit, een van Amerika's toonaangevende sporttijdschriften, die begon toen ze nog student was, is een hoeksteen van haar publieke imago geworden. Ze maakt ook deel uit van de cast van de Fox-reboot "Baywatch" voor het seizoen 2026-2027, waarmee ze bevestigt dat haar carrière veel verder reikt dan de sportwereld.

Vier jaar lang dezelfde strandlocatie, een constante aanwezigheid – Livvy Dunne is een van die persoonlijkheden die erin geslaagd zijn een mediaoptreden om te toveren tot een waar handelsmerk. "Nog steeds furore maken" : dat is precies wat ze jaar na jaar doet.