Op het strand is deze voormalige Miss Universe een hit met haar zomerse look.

Iris Mittenaere deelde een nieuwe Reel (video) op Instagram, gefilmd op de stranden van Mauritius, en dat was genoeg om haar volgers te veroveren. De voormalige Miss Frankrijk 2016 en Miss Universe 2016 verschijnt in een licht bedrukte jurk tegen een spectaculaire zonsondergang. "Geboren om aan zee te zijn 🏝️," schreef ze simpelweg bij de post, samen met de hashtags #mauritius en #island. Deze zomerse video veroverde direct het internet.

Een jurk met print, perfect voor dit seizoen.

Voor deze vakantie aan de kust van de Indische Oceaan koos Iris Mittenaere een jurk met een pythonprint in bruine en karamelkleuren. Deze modekeuze sluit aan bij de grote "boho beach"-trend die het voorjaar/zomerseizoen van 2026 domineert, gekenmerkt door natuurlijke prints, luchtige stoffen en korte modellen die je na een dagje strand makkelijk weer aan kunt trekken.

Voor haar kapsel koos Iris voor los, golvend haar, dat lichtjes warrig was door de zeebries. Een paar subtiele armbanden om haar pols maakten de look compleet. Het geheel straalde eenvoud en zomerse elegantie uit, perfect passend bij de omgeving.

Een spectaculair uitzicht dat de video versterkt.

Naast de visuele aantrekkingskracht valt vooral het landschap op dat als achtergrond dient voor Iris Mittenaere. De video, gefilmd tijdens het gouden uur, toont een hemel met zachte wolken en gouden reflecties, terwijl de oceaan zich uitstrekt met golven zover het oog reikt. Mauritius, een toonaangevende bestemming in de Indische Oceaan, biedt hier een van zijn meest iconische beelden: licht zand, kalme branding en een horizon met een roze tint.

Deze natuurlijke omgeving geeft de post een bijna filmische uitstraling. Veel internetgebruikers reageerden enthousiast op de schoonheid van het panorama, maar ook op Iris Mittenaere zelf; sommigen noemden het zelfs een "ansichtkaartmoment". Een eenvoudige maar opmerkelijk effectieve compositie die haar volgers direct in een vakantiestemming brengt.

De fans waren overtuigd door het bericht.

Onder de Reel (Instagram-video) stromen de reacties binnen. De commentaren stromen binnen om zowel haar look als de geboden ontsnapping te prijzen: "Je bent prachtig" , "Wat een uitzicht" , "We dromen ervan om met je op vakantie te gaan" , "Een droomzonsondergang" ... Een golf van enthousiasme die de plek van Iris Mittenaère in de harten van het Franse publiek bevestigt, bijna tien jaar na haar kroning.

Iris Mittenaere is uitgegroeid tot een onmisbare figuur in het Franse medialandschap – met haar werk als tv-presentatrice, ondernemersprojecten en liefdadigheidswerk – en bewijst keer op keer dat ze weet hoe ze een eenvoudige en warme band met haar gemeenschap kan opbouwen.

Met deze reel, gefilmd op Mauritius, heeft Iris Mittenaere een van haar populairste posts van het seizoen gecreëerd. Haar lichte jurk met print, de gouden ambiance en de eenvoudige boodschap over haar liefde voor de zee bieden haar volgers een welkome oase van rust. En wederom is ze een hit op sociale media.