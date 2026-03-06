"Ik voel me bevoorrecht": Dit topmodel deelt haar dagelijkse leven als moeder.

Gisele Bündchen, het Braziliaanse supermodel dat lange tijd geassocieerd werd met de catwalk en internationale campagnes, spreekt nu over een meer intiem geluk. In een recent interview vertelt ze hoe het moederschap haar prioriteiten en dagelijks leven herdefinieert.

"Ik voel me bevoorrecht om moeder te zijn."

In een interview met ELLE US deelt Gisele Bündchen een persoonlijke reflectie op het moederschap. Ze legt uit dat het moederschap haar voornaamste bron van voldoening is geworden. "Kinderen zijn gewoonweg geweldig. Ik voel me bevoorrecht om moeder te zijn. Ik geloof dat het mijn roeping is," vertrouwt ze ons toe. Ze benadrukt de vreugde die ze vindt in simpele gebaren: een glimlach, een moment samen thuis, een alledaags gesprek. Ze beschrijft een geluk dat geworteld is in het huidige moment, ver verwijderd van de mediahype die haar carrière lange tijd kenmerkte.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Gisele Bündchen (@gisele)

Een derde kind, een nieuw evenwicht.

In februari 2025 werd Gisele Bündchen voor de derde keer moeder. Ze koos ervoor om de geboorte enkele weken privé te houden voordat ze in mei de eerste foto op haar sociale media deelde. In een interview met ELLE US legt ze uit hoe dit nieuwe moederschap haar leven heeft veranderd: haar agenda, haar prioriteiten en zelfs haar tijdsbesef. Ze is al moeder van Benjamin en Vivian, uit haar huwelijk met Tom Brady. Haar derde kind is geboren uit haar relatie met Joaquim Valente. Ze bespreekt de rijkdom van deze nieuwe gezinsdynamiek, die gekenmerkt wordt door leren en aanpassen.

"Het opnieuw moederschap heeft alles veranderd."

In een nieuwjaarsboodschap vatte ze het afgelopen jaar samen als een periode van ingrijpende verandering: "Opnieuw moeder worden heeft alles op zijn kop gezet: mijn tijd, mijn prioriteiten, mijn hart." In het interview verduidelijkt ze dat deze evolutie niet beperkt is tot praktische zaken, maar ook een meer intieme dimensie raakt: een andere kijk op wat er echt toe doet. Ze legt ook uit dat ze het bijzonder waardeert om thuis te kunnen blijven en van elk moment te genieten, een voorrecht waar ze zich volledig van bewust is.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Gisele Bündchen (@gisele)

Een discreter, maar toegewijd leven

Gisele Bündchen steekt niet onder stoel en banken dat haar modellencarrière op een lager pitje staat. Haar laatste grote catwalkoptreden was tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Rio in 2016. Sindsdien heeft ze zich gericht op persoonlijke projecten, met name op sociaal en milieugebied.

Ze is bestuurslid van Lotus House, een opvanghuis in Miami dat kwetsbare vrouwen en kinderen ondersteunt. Ze legde uit dat het moederschap haar heeft gemotiveerd om zich meer in te zetten voor vrouwen en kinderen, omdat ze dit als een verantwoordelijkheid beschouwt die haar bijzonder na aan het hart ligt.

Een geclaimd geluk

In haar interview met ELLE US spreekt Gisele Bündchen niet over nostalgie naar de catwalk of spijt. Integendeel, ze beschrijft een periode van dankbaarheid en evenwicht. "Het is zo makkelijk om me gelukkig te maken; ze hoeven alleen maar naar me te glimlachen en ik denk: 'Oh, dat is perfect'", zegt ze. Met deze onthullingen schetst ze het beeld van een vrouw die een verandering van tempo accepteert en een nieuwe definitie van "succes" hanteert: een definitie die wordt afgemeten aan de kwaliteit van de tijd die ze met haar kinderen doorbrengt.

Van internationaal supermodel tot betrokken moeder: Gisele Bündchen lijkt nu een intiemer hoofdstuk te schrijven, dat ze omschrijft als het belangrijkste van haar leven.