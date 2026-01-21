Search here...

Met haar "atypische" look herdefinieert deze schaatsster de regels van de sportmode.

Léa Michel
@alysaxliu/Instagram

De Amerikaanse kunstschaatsster Alysa Liu, zilveren medaillewinnares op de Amerikaanse kampioenschappen van 2026, verovert de harten van een breed publiek, ook buiten de ijsbaan, dankzij haar kapsel. De 20-jarige Liu, lid van het Olympische team voor Milaan-Cortina 2026, draagt gebleekte ringen in haar bruine haar, een "atypische" stijl die de sociale media stormenderhand heeft veroverd en de normen van sportmode herdefinieert.

Ringen die een verhaal vertellen

In een interview met NBC New York onthulde Alysa Liu de betekenis achter haar kapsel, waaraan ze sinds eind 2023 geduldig heeft gewerkt . "Ik voeg elk jaar, eind december, een streepje toe. Deze blijft een jaar zitten voordat de volgende komt", legde ze uit. Drie lichte ringen sieren haar hoofd, symbolen van een jaarlijks ritueel dat het verstrijken van de tijd markeert. Ze wilde lichtere tinten dan normaal – een heel ander soort rood haar dan gebruikelijk – maar haar zeer donkerbruine basis liet zich niet goed zetten, waardoor ze professionele producten en twee kappersbezoeken nodig had.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door @downloaded

Een oprecht eerbetoon aan haar kapper.

Alysa Liu bedankte Kelsey, haar styliste uit St. Louis die ze had ontmoet tijdens de kampioenschappen van 2026. "Ze heeft het perfect getint, mijn haar is gezond en het is precies wat ik wilde," benadrukte de kampioene. Kelsey deelde het proces op Instagram en prees de schaatsster als "bescheiden, grappig en inspirerend". Dit creatieve duo creëerde een stralende "halo", perfect passend bij haar bewegingen op het ijs.

Een kampioen die alles durft.

Na haar triomfantelijke terugkeer in 2024 – bekroond met een wereldtitel in 2025, de eerste voor een Amerikaanse in 19 jaar – heeft Alysa Liu zich ontpopt als favoriet voor olympisch goud. Haar kapsel, dat ver afwijkt van de strakke standaarden van het kunstschaatsen, heeft fans betoverd die deze stilistische vrijheid bewonderen. Op Instagram en TikTok stromen de reacties binnen: "een stijl die prestatie en persoonlijkheid combineert", waarmee wordt bewezen dat de atlete net zo uitblinkt in creativiteit als in drievoudige axels.

Met de Olympische Spelen van 2026 in aantocht (6-22 februari 2026) belichaamt Alysa Liu een nieuwe generatie: onberispelijke techniek en een gedurfde, onconventionele look. Haar gebleekte ringen zijn meer dan alleen een esthetisch detail; ze symboliseren persoonlijke groei en inspireren jonge vrouwelijke atleten om originaliteit te omarmen.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Op 58-jarige leeftijd pronkt Nicole Kidman met haar natuurlijke haar en haar krullen zorgen voor veel opwinding.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Op 58-jarige leeftijd pronkt Nicole Kidman met haar natuurlijke haar en haar krullen zorgen voor veel opwinding.

De Australisch-Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Nicole Kidman bewijst eens te meer dat ze een tijdloos icoon is....

"Nog steeds aan de top": op 55-jarige leeftijd handhaaft ze haar compromisloze stijl.

Heather Graham, een waar icoon uit de jaren 90 en voormalig Amerikaans model, actrice en producer, wenste haar...

Zangeres Vanessa Paradis markeert op 53-jarige leeftijd de terugkeer van een onverwachte trend.

De Franse zangeres, actrice en model Vanessa Paradis brengt een trend terug die door velen als voorbehouden aan...

Zonder make-up en in pyjama zorgt Lindsay Lohan voor veel reacties online.

Ver weg van de rode lopers en flitsende camera's koos Lindsay Lohan ervoor om de week rustig te...

Op 60-jarige leeftijd is de verschijning van Elizabeth Hurley op de Malediven ronduit betoverend.

De Britse actrice, model en producente Elizabeth Hurley deelde onlangs via Instagram verschillende foto's van haar verblijf op...

De kinderen van Uma Thurman en Ethan Hawke drukken hun stempel op de modeweek.

Tijdens de Milan Fashion Week Herfst/Winter 2026-2027 trokken Maya Hawke en haar broer Levon Hawke de aandacht van...

© 2025 The Body Optimist