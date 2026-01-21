Met haar "atypische" look herdefinieert deze schaatsster de regels van de sportmode.

De Amerikaanse kunstschaatsster Alysa Liu, zilveren medaillewinnares op de Amerikaanse kampioenschappen van 2026, verovert de harten van een breed publiek, ook buiten de ijsbaan, dankzij haar kapsel. De 20-jarige Liu, lid van het Olympische team voor Milaan-Cortina 2026, draagt gebleekte ringen in haar bruine haar, een "atypische" stijl die de sociale media stormenderhand heeft veroverd en de normen van sportmode herdefinieert.

Ringen die een verhaal vertellen

In een interview met NBC New York onthulde Alysa Liu de betekenis achter haar kapsel, waaraan ze sinds eind 2023 geduldig heeft gewerkt . "Ik voeg elk jaar, eind december, een streepje toe. Deze blijft een jaar zitten voordat de volgende komt", legde ze uit. Drie lichte ringen sieren haar hoofd, symbolen van een jaarlijks ritueel dat het verstrijken van de tijd markeert. Ze wilde lichtere tinten dan normaal – een heel ander soort rood haar dan gebruikelijk – maar haar zeer donkerbruine basis liet zich niet goed zetten, waardoor ze professionele producten en twee kappersbezoeken nodig had.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door @downloaded

Een oprecht eerbetoon aan haar kapper.

Alysa Liu bedankte Kelsey, haar styliste uit St. Louis die ze had ontmoet tijdens de kampioenschappen van 2026. "Ze heeft het perfect getint, mijn haar is gezond en het is precies wat ik wilde," benadrukte de kampioene. Kelsey deelde het proces op Instagram en prees de schaatsster als "bescheiden, grappig en inspirerend". Dit creatieve duo creëerde een stralende "halo", perfect passend bij haar bewegingen op het ijs.

Een kampioen die alles durft.

Na haar triomfantelijke terugkeer in 2024 – bekroond met een wereldtitel in 2025, de eerste voor een Amerikaanse in 19 jaar – heeft Alysa Liu zich ontpopt als favoriet voor olympisch goud. Haar kapsel, dat ver afwijkt van de strakke standaarden van het kunstschaatsen, heeft fans betoverd die deze stilistische vrijheid bewonderen. Op Instagram en TikTok stromen de reacties binnen: "een stijl die prestatie en persoonlijkheid combineert", waarmee wordt bewezen dat de atlete net zo uitblinkt in creativiteit als in drievoudige axels.

Met de Olympische Spelen van 2026 in aantocht (6-22 februari 2026) belichaamt Alysa Liu een nieuwe generatie: onberispelijke techniek en een gedurfde, onconventionele look. Haar gebleekte ringen zijn meer dan alleen een esthetisch detail; ze symboliseren persoonlijke groei en inspireren jonge vrouwelijke atleten om originaliteit te omarmen.