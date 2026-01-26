Search here...

Op 38-jarige leeftijd durft dit model een korte outfit in de sneeuw te dragen.

Julia P.
@rosiehw/Instagram

Tijdens haar vakantie in de Oostenrijkse Alpen poseerde het Britse model en ondernemer Rosie Huntington-Whiteley in een witte outfit met een crèmekleurige nepbontjas, bijpassende muts en pluizige laarzen, tegen een achtergrond van besneeuwde bergen. Dit contrast tussen haar huid en de poolkou zorgde voor een sensatie op Instagram en werd miljoenen keren bekeken.

Een "après-ski" stijl

In haar Instagram-carrousel van 9 januari 2026 poseert Rosie Huntington-Whiteley in een outfit van Alo Yoga: een minimalistische witte triangeltop, een kort jasje van weelderig imitatiebont en een pluizige muts, terwijl ze tot haar enkels in de sneeuw staat. Ze knoopt het jasje gedeeltelijk open om haar buik te laten zien, haar golvende blonde haar valt over het bont, tegen een achtergrond van alpine chalets. Deze look is typerend voor haar "minimalistische glam"-esthetiek.

Fans staan in vuur en vlam, bezorgden zijn in opperste staat van paraatheid.

De reacties stromen binnen met bewondering: "Je bent een godin," of "Hoe lukt het je om er zo perfect uit te zien in de sneeuw?" Velen prijzen haar lef en haar figuur na de zwangerschap. Anderen maken zich echter zorgen over de kou: "Heeft ze het niet ijskoud in zo'n kort jurkje?" , "Zo mooi, maar ik krijg het koud voor haar!" , "Hoe krijgt ze het niet koud?" . Tussen fascinatie en bezorgdheid in laat de post niemand onberoerd en de foto blijft reacties en duizenden likes en shares genereren.

Rosie Huntington-Whiteley geeft een nieuwe invulling aan winterse chic met een witte outfit in de sneeuw, waarmee ze bewijst dat elegantie en een vleugje spanning prima samengaan. Ze creëert een stijl die de meningen verdeelt, juist om mensen voor zich te winnen.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
Deze zangeres, gekleed in een outfit met luipaardprint, zorgt met haar figuur voor veel ophef.

