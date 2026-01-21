Search here...

Op 58-jarige leeftijd pronkt Nicole Kidman met haar natuurlijke haar en haar krullen zorgen voor veel opwinding.

Léa Michel
De Australisch-Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Nicole Kidman bewijst eens te meer dat ze een tijdloos icoon is. Onlangs verraste ze haar fans op Instagram met een foto van haar reis naar Chili, waar ze trots haar natuurlijke haar laat zien. Vaarwel strakke föhnkapsels: hallo lange blonde krullen, eenvoudig vastgebonden in een lage paardenstaart en subtiel verborgen onder een beige pet.

Een eenvoudige maar uiterst chique look.

Op deze foto, genomen tijdens een vakantie in Zuid-Amerika, toont Nicole Kidman een stijl die zowel ontspannen als elegant is, geheel in lijn met de trend van 'stille luxe'. Ze draagt een bruine blazer, jeans, bruine schoenen en een bruine leren Chanel-tas – een minimalistische look met verfijnde details. Achter haar klassieke donkere zonnebril straalt ze een herwonnen sereniteit uit. Het onderschrift bij de foto luidt simpelweg: "Ik vond het geweldig om Chili te verkennen 🇨🇱."

De grote comeback van natuurlijke krullen

Dit is niet de eerste keer dat Kidman haar natuurlijke haar laat zien. De afgelopen weken is ze regelmatig in het openbaar verschenen met haar blonde krullen, bijvoorbeeld op een familieverjaardag, een kerstfeest in Sydney of tijdens een vliegreis. Deze terugkeer naar haar natuurlijke look lijkt het begin te markeren van een nieuw persoonlijk tijdperk voor de actrice, die in 2025 na bijna twintig jaar huwelijk scheidde van zanger Keith Urban.

Deze haartransformatie is geen toeval: een paar maanden geleden vertelde ze aan het tijdschrift Allure dat ze er spijt van had dat ze haar haar zo lang had gestraight. "Waarom heb ik dat gedaan? Ik hield van mijn krullen," gaf ze toe toen ze oude foto's van zichzelf terugvond waarop ze er stralend uitzag.

Door haar natuurlijke haarstructuur volledig te omarmen, geeft Nicole Kidman een krachtige boodschap af: te midden van de veranderingen en verstoringen in het leven is terugkeren naar jezelf een vorm van vrijheid. Haar krullen worden, meer dan een esthetische keuze, het symbool van deze zelfontdekking – elegant en onmiskenbaar inspirerend.

"Nog steeds aan de top": op 55-jarige leeftijd handhaaft ze haar compromisloze stijl.

