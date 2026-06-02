Heidi Klum straalt op het strand met een bronskleurige look.

Enkele dagen nadat ze diverse keren in het openbaar verscheen op de Croisette, is Heidi Klum teruggekeerd naar het strand. Het Duits-Amerikaanse model, tv-presentatrice en actrice plaatste een video van zichzelf in een iriserende bronzen bikini.

Een iriserende bronzen look die het licht weerkaatst.

Heidi Klum deelde op haar Instagram-account een video en een reeks foto's die ze op een wit zandstrand had gemaakt. Ze draagt een tweedelig badpak in een zachte bronskleur, subtiel bestrooid met iriserende pailletten die het licht vangen. Het minimalistische badpak, met zijn dunne bandjes en diepe decolleté, komt des te meer tot zijn recht tegen de achtergrond van de diepblauwe oceaan.

Voor de camera speelt Heidi Klum met het licht, draait zich om, blijft nonchalant staan bij een boomstam van drijfhout en verkent elke hoek van de kamer. Dit viel in de smaak bij haar volgers, die de post al snel overspoelden met reacties.

Een campagne van Calzedonia

Hoewel de foto eruitziet als een vakantiekiekje, is het in werkelijkheid een campagne. Heidi Klum is opnieuw gekozen om de strandkledingcollectie van Calzedonia te vertegenwoordigen, het Italiaanse merk waarmee ze al jaren samenwerkt.

In dezelfde fotoserie verschijnt het model in twee andere zomeroutfits: een oranje tweedelig setje met een halternek en een anijsgroene met een diepe V-hals, versierd met een zilverkleurig metallic detail. Zacht, golvend blond haar met een middenscheiding, een goudbruine huid, natuurlijke schoonheid: de kenmerkende Heidi Klum-look, in al zijn weloverwogen eenvoud.

Daarnaast is er nog een foto waarop ze poseert in een tweedelig pak met zebraprint en open rug. Deze speelse toevoeging doorbreekt de monochrome look van de andere foto's en maakt van deze campagne een van de meest verwachte van het seizoen.

Van de rode loper van Cannes naar het witte zand.

Deze uitstapjes naar de kust volgen slechts enkele dagen na Heidi Klums veelbesproken verschijningen op de Croisette. Op het filmfestival van Cannes in 2026 showde ze inderdaad een reeks spectaculaire jurken. Voor de openingsceremonie op 12 mei koos ze een perzikkleurige jurk van Elie Saab met een diepe, geplooide halslijn, versierd met een roze bloem in het midden. Vervolgens verscheen ze op 18 mei, bij de vertoning van de film "Fjord", in een huidkleurige korsetjurk bedekt met goudgeborduurd Alençon-kant, waardoor een zeemeerminsilhouet ontstond.

Van millimeterprecies gouden kant tot warm zand: Heidi Klum bevestigt haar talent om moeiteloos van de ene wereld naar de andere over te schakelen.