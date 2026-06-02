Tijdens het Bad Bunny-concert trok Ester Expósito ieders aandacht op de dansvloer.

Het concert van Bad Bunny in Madrid op 30 mei 2026 voldeed aan alle verwachtingen. Naast het optreden van de Puerto Ricaanse zanger was het een speciale gast die de show stal: de Spaanse actrice en model Ester Expósito, die viraal ging met haar dansmoves.

Een bijzonder concert in Madrid.

Bad Bunny gaf zijn eerste concert in de Riyadh Air Metropolitano, de eerste van tien geplande shows in de Spaanse hoofdstad als onderdeel van zijn "Debí Tirar Más Fotos World Tour". De show, die ongeveer drie uur duurde, opende met het nummer "Adivino", dat hij samen met de Puerto Ricaanse rapper, zanger en songwriter Myke Towers, de speciale gast van de avond, uitvoerde. Bad Bunny sprak het Madridse publiek toe en bekende dat hij bijna vergeten was hoe enthousiast de stad hem had ontvangen. "Wie herinnert zich de laatste keer dat ik hier was?", vroeg hij als inleiding.

Ester Expósito, ster van “La Casita”

Hoewel het podium volledig in het teken stond van de zangeres, was ook "La Casita", het reizende "huisje" dat de tour volgt en een select gezelschap gasten ontvangt, in de schijnwerpers. Daar stal Ester Expósito de show. Ze zette de dansvloer in vuur en vlam met haar optreden, dat al snel viraal ging op sociale media, waarna ze een paar danspasjes deelde met Bad Bunny zelf. Dit spontane en feestelijke moment maakte haar, naar alle waarschijnlijkheid, de "grote ster van de avond".

Er waren veel beroemdheden aanwezig.

Ester Expósito was lang niet de enige beroemdheid die aanwezig was bij "La Casita". Ook actrices Ana de Armas, María León en Clara Galle werden gespot, evenals de Italiaanse influencer Chiara Ferragni, zanger Mvrk en acteur Martiño Rivas. De sportwereld was eveneens vertegenwoordigd, met voetballers Sergio Camello en Isi Palazón van Rayo Vallecano en Álvaro Carreras van Real Madrid. Opvallend genoeg werd basketballegende Michael Jordan ook gefotografeerd in Madrid, vlakbij de Puerta de Alcalá, voordat hij naar het concert ging.

Wie is Ester Expósito?

Ester Expósito verwierf bekendheid dankzij de succesvolle Spaanse serie "Elite", waarin ze de rol van Carla speelde. Ze is uitgegroeid tot een van de meest gevolgde Spaanse actrices op sociale media, en deze opvallende rol bevestigt haar status als een sleutelfiguur in de Spaanstalige culturele wereld.

Met zijn spectaculaire podiumoptreden, feestelijke sfeer en parade van beroemdheden maakte Bad Bunny's eerste concert in Madrid een blijvende indruk. En hoewel de zanger de hoofdact was, stal Ester Expósito de show met een bijzonder memorabele danspas. Deze virale clip legt perfect de opwinding vast rondom deze langverwachte reeks concerten, die tot half juni duurt.