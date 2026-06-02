Gigi Hadid kiest voor een vintage strandoutfit met stippen en zorgt voor een sensatie.

Om mei in stijl af te sluiten, trakteerde het Amerikaanse model Gigi Hadid zichzelf op een middagje aan het zwembad met vrienden . Ze droeg een lichtroze bikini met rode stippen, die een vintage charme uitstraalde. Foto's hiervan zorgden al snel voor veel ophef op sociale media en in de roddelpers.

Een middagje in retrostijl bij het zwembad.

Op 31 mei genoot Gigi Hadid van de zon bij een zwembad met haar zus Bella en hun vrienden Leah McCarthy en Patrick Dooley. Er heerste een ontspannen, zorgeloze sfeer: waterverf, penselen en paletten lagen uitgespreid op het gras, samen met schalen verse watermeloen, gebak en groentesticks met hummus. De foto, die Patrick Dooley deelde in zijn Instagram Stories, werd meteen opgemerkt en massaal gedeeld. De groep poseerde voor een erker.

Een roze tweedelig pak met stippen, een typisch zomers item.

De outfit van Gigi Hadid straalt chique eenvoud uit. Een lichtroze triangeltopje, vastgemaakt met dunne touwtjes in de nek en op de rug, en bijpassende kousen met lange bandjes die langs de heupen vallen. De hele look is versierd met rode stippen, die doen denken aan de legendarische pin-upstijl.

Om de look compleet te maken, koos Gigi Hadid voor hét onmisbare accessoire van het seizoen: een baseballpet uit Barbados. Ze combineerde dit met meerdere gelaagde kettingen met edelstenen en een witte broek met trekkoord, die laag op de heupen hing zodat de aandacht niet van de rest van de outfit werd afgeleid.

Bella, saliegroen en met hoge taille

Samen met haar zus koos het Amerikaanse model Bella Hadid voor een andere look: een saliegroene tweedelige bikini met dunne bandjes, een geplooide top en een hoog model broekje. Een felrode pet om zich tegen de zon te beschermen maakte de outfit compleet. De andere twee gasten deden ook mee aan de pret: Leah McCarthy in een marineblauwe Knicks-pet, een zwart bikinibroekje en een top met dierenprint; en Patrick Dooley in een zwarte zwembroek, die samen met haar de groepsfoto's maakten.

De zomercollectie 2026 van de Hadid-zussen begint vorm te krijgen.

Voor de Hadid-zussen lijkt de zomer nu echt begonnen te zijn. In april plaatste Gigi al verschillende foto's in een gele bikini met dunne bandjes, ter gelegenheid van de 31e verjaardag van haar vriendin Leah McCarthy tijdens een tropische vakantie.

Bella trakteerde zichzelf de afgelopen weken op een reis naar Saint-Tropez aan boord van een superjacht, waar ze talloze keren verscheen in badpakken uit één stuk en metallic of bruine bikini's met stippen. Samen bepalen ze de contouren van een zomer 2026 die gekenmerkt wordt door retrostijl, natuurlijkheid en moeiteloosheid – dat moeilijk te vertalen Engelse woord dat de huidige modefilosofie perfect samenvat.

In slechts een paar foto's heeft Gigi Hadid een look gecreëerd die wel eens een van de meest gekopieerde strandlooks van de komende weken zou kunnen worden. Met rode stippen, een driehoekig kapsel en een strandpetje voldoet haar outfit aan alle eisen: pin-up nostalgie, chique eenvoud en moeiteloze stijl. Het is het recept voor een vintage klassieker die nooit uit de mode raakt – en die Gigi Hadid, wederom, een eigentijdse twist heeft gegeven.