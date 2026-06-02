Op 44-jarige leeftijd kondigt Serena Williams haar grote comeback in de tenniswereld aan.

Dit is een van de grootste sportaankondigingen van het jaar. Op 44-jarige leeftijd heeft Serena Williams haar langverwachte terugkeer naar de competitie bevestigd, bijna vier jaar nadat ze de baan verliet tijdens de US Open van 2022. De Amerikaanse legende, die het nieuws deelde in een video op het sociale netwerk X, zal begin juni 2026 terugkeren. De WTA verwelkomde het nieuws met enthousiasme en vierde de comeback van een van de grootste speelsters aller tijden.

Een terugkeer naar de Queen's Club, in het dubbelspel.

Serena Williams maakt haar rentree op de HSBC Championships, een WTA 500-toernooi dat van 8 tot en met 14 juni 2026 plaatsvindt op de grasbanen van Queen's Club in Londen. De Amerikaanse is uitgenodigd via een wildcard en zal deelnemen aan het dubbelspel. Volgens Yahoo Sports zal ze een duo vormen met de jonge Canadese Victoria Mboko, hoewel de organisatoren haar partner nog niet officieel hebben bekendgemaakt. "Queen's Club is de perfecte plek om dit nieuwe hoofdstuk te beginnen", aldus Serena Williams, die haar voorliefde voor gras benadrukte, de ondergrond waarop ze enkele van de mooiste momenten uit haar carrière heeft beleefd.

Een tennislegende

Serena Williams, die 319 weken lang de nummer één van de wereld was, heeft 73 enkelspeltitels op haar naam staan, waaronder 23 Grand Slam-titels, een record voor vrouwen in het Open tijdperk. Met haar dubbel- en gemengd dubbeltitels erbij komt ze op een totaal van 39 Grand Slam-titels. Als viervoudig olympisch gouden medaillewinnaar is Serena Williams de enige speelster die een Golden Slam in zowel het enkel- als het dubbelspel heeft behaald. Ze is bovendien nog steeds de bestbetaalde vrouwelijke atleet aller tijden.

Op weg naar een terugkeer naar Wimbledon?

Deze comeback is qua timing geen toeval. Het toernooi van de Queen's Club dient traditioneel als voorbereiding op Wimbledon, dat een paar weken later begint. En het is precies op deze grasbanen in Londen dat Serena Williams zeven enkelspeltitels heeft gewonnen.

Serena Williams heeft tot nu toe nog niet aangegeven of ze van plan is deel te nemen aan de British Grand Slam. Verschillende signalen wezen echter op een mogelijke terugkeer, zoals haar hernieuwde inschrijving voor het antidopingprogramma van de tour enkele maanden geleden.

Serena Williams keert op 44-jarige leeftijd terug in de competitie en staat op het punt een van de meest verwachte momenten van het seizoen te beleven. Hoewel ze deze comeback voorzichtig aanpakt, door dubbelspel te spelen en geen concrete doelen na de Queen's Club te hebben gesteld, is haar aanwezigheid op zich al genoeg om de tenniswereld in vuur en vlam te zetten. Het podium is klaar voor Londen, waar het toernooi op 8 juni van start gaat.

