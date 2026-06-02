Deze strandoutfit van Charli XCX is niet onopgemerkt gebleven.

De Britse singer-songwriter Charli XCX plaatste een foto op Instagram die het internet in vuur en vlam zette. Naast de pose en de veelbesproken outfit, was het vooral het bijbehorende bericht dat de nieuwsgierigheid van haar fans opwekte.

Charli XCX speelt de natuurlijke kaart uit.

De zwart-witfoto straalt een rauwe en intieme sfeer uit, als een spontane momentopname. Charli XCX poseert in een minimalistische zwarte tweedelige outfit, een soort 'string'-model, liggend op wat lijkt op een bank. Eén hand rust op haar borst, de andere houdt de camera vast, haar haar is warrig, ze draagt geen make-up en alleen een ring als accessoire: de enscenering doet eerder denken aan een spontane selfie dan aan een zorgvuldig geplande fotoshoot.

Een weloverwogen eenvoud die er niet voor zorgde dat de post binnen enkele uren geen recordaantallen likes en reacties kreeg. Haar community, die haar sinds het "Brat"-fenomeen op de voet volgt, omarmde deze nieuwe foto meteen – een mix van bewondering voor de mode en het ontcijferen van alle mogelijke aanwijzingen.

Een veel uitgebreidere teaser

Met slechts drie woorden – “Londen… morgenavond?” – ontketende Charli XCX een golf van speculatie. Een verrassingsconcert? Een nieuw evenement? Een exclusief optreden? Het antwoord kwam binnen enkele uren: Charli XCX nodigde mensen uit naar Londen voor een editie van haar inmiddels beroemde “Conversations”.

Op het programma voor 30 mei in Exmouth Market in Oost-Londen staat een openbaar gesprek met haar echtgenoot, George Daniel, drummer van The 1975, over het creatieve proces. Daarna volgt een dj-set in Coin Laundry, met een belofte die ze in haar B.sides-account heeft verstopt: "Wie het eerst komt, het eerst maalt - misschien heb ik wel wat nieuwe muziek in de set zitten."

Een zangeres op het hoogtepunt van haar carrière.

Charli XCX surft nog steeds op de golf van fenomenaal succes van "Brat" (2024), haar album dat een bepalend moment in haar tijd werd. De zomer van 2026 belooft bijzonder druk te worden voor de zangeres uit Cambridge, die vorige week haar nieuwe single "SS26" uitbracht, met een B-kant getiteld "Playboy Bunny", die exclusief verkrijgbaar is op cd of via haar Instagram-account "B.sides".

Op livegebied is Charli XCX in augustus headliner op het Reading & Leeds festival, haar enige festivaloptreden in het Verenigd Koninkrijk dit jaar. Daarnaast maakt ze ook uitstapjes naar de filmwereld, met haar rol in de semi-fictieve film "The Moment" – over de totstandkoming van "Brat" – en diverse andere projecten in de postproductie, zoals Pete Ohs' "Erupcja" en Julia Jackmans "100 Nights of Hero".

Met zomerse knipoogjes, muzikale teasers en een perfect uitgedachte marketingstrategie bewijst Charli XCX keer op keer waarom ze is uitgegroeid tot een van de meest gevolgde – en gekopieerde – figuren in de hedendaagse popmuziek.