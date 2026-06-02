"Een sprookjesachtige look": dit Spaanse model maakt furore in een etherische outfit.

Julia P.
@wolfiecindy / Instagram

Het Spaanse model Cindy Kimberly betovert haar volgers. Via een reeks foto's die ze op haar Instagram-account deelde, genomen in een weelderige Japanse tuin, creëert ze een dromerige sfeer die online door velen wordt geprezen. In de reacties spraken sommigen over haar "sprookjesachtige uitstraling", terwijl anderen haar "mooi en modieus" vonden.

Een etherische outfit met levendige kleurgadiënten.

Centraal in deze foto's staat een bijzonder uitgebreide outfit. Cindy Kimberly draagt een gedrapeerde top van lichtgewicht voile met lange, zwierige mouwen, waarvan de kleur vervaagt van feloranje naar fuchsiaroze. De top, die aan de achterkant open is en in de nek wordt vastgeknoopt, loopt uit in losse panelen die tot op de grond reiken. Dit wordt gecombineerd met een korte, felroze rok en een orchidee in haar haar, een bloemrijk detail dat deze romantische look compleet maakt.

Een Japanse tuinomgeving

De omgeving draagt in hoge mate bij aan de algehele magie. Zittend aan een vijver vol oranje koikarpers, omgeven door weelderige vegetatie, lijkt Cindy Kimberly volkomen één met haar omgeving. De kleuren van haar outfit weerspiegelen die van de vissen en bloemen, waardoor een schilderachtige compositie ontstaat. Op blote voeten en met een serene blik straalt ze een aura van rust uit dat haar volgers niet is ontgaan.

Een enthousiaste ontvangst

Het bericht was, niet geheel onverwacht, een hit bij de volgers van Cindy Kimberly. De reacties prezen zowel de prachtige enscenering als de elegantie van de outfit. "Een sprookjesachtige look ", "mooi en modieus" : deze reacties getuigen van de visuele impact van deze serie, een mix van mode-editorial en reisansichtkaart.

Met deze beelden bevestigt Cindy Kimberly haar talent voor enscenering en haar voorliefde voor zorgvuldig vormgegeven esthetiek. Tussen levendige kleurovergangen, natuurlijke omgevingen en bloemeninspiratie creëert ze een dromerig intermezzo waarin mode en lifestyle samensmelten. Een visueel meesterwerk dat haar volgers, gedurende een paar foto's, meevoert naar een waar sprookje.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
Article précédent
Tijdens het Bad Bunny-concert trok Ester Expósito ieders aandacht op de dansvloer.
Article suivant
Deze strandoutfit van Charli XCX is niet onopgemerkt gebleven.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Deze strandoutfit van Charli XCX is niet onopgemerkt gebleven.

De Britse singer-songwriter Charli XCX plaatste een foto op Instagram die het internet in vuur en vlam zette....

Tijdens het Bad Bunny-concert trok Ester Expósito ieders aandacht op de dansvloer.

Het concert van Bad Bunny in Madrid op 30 mei 2026 voldeed aan alle verwachtingen. Naast het optreden...

"Het staat haar niet": Rachel Zeglers look op de rode loper verdeelt internetgebruikers.

De Amerikaanse actrice en zangeres Rachel Zegler maakte een opvallende verschijning op de rode loper van de Las...

"Ik heb mijn dertiger jaren besteed aan de zorg voor anderen": deze actrice deelt op 40-jarige leeftijd haar nieuwe levensfilosofie.

De Amerikaanse actrice Sasheer Zamata begint vol sereniteit aan een nieuw hoofdstuk in haar leven. Aan de zijlijn...

"Je straalt": Natalie Portman geeft een inkijkje in haar vakantie aan zee.

De Israëlisch-Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Natalie Portman gaf haar volgers een kijkje in haar vakantie. Via een...

Zangeres Zara Larsson blaast op een boot een kleurrijke haartrend nieuw leven in.

De Zweedse zangeres Zara Larsson bevestigt haar status als beauty-icoon. In een reeks foto's die ze op haar...