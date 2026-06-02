"Een sprookjesachtige look": dit Spaanse model maakt furore in een etherische outfit.

Het Spaanse model Cindy Kimberly betovert haar volgers. Via een reeks foto's die ze op haar Instagram-account deelde, genomen in een weelderige Japanse tuin, creëert ze een dromerige sfeer die online door velen wordt geprezen. In de reacties spraken sommigen over haar "sprookjesachtige uitstraling", terwijl anderen haar "mooi en modieus" vonden.

Een etherische outfit met levendige kleurgadiënten.

Centraal in deze foto's staat een bijzonder uitgebreide outfit. Cindy Kimberly draagt een gedrapeerde top van lichtgewicht voile met lange, zwierige mouwen, waarvan de kleur vervaagt van feloranje naar fuchsiaroze. De top, die aan de achterkant open is en in de nek wordt vastgeknoopt, loopt uit in losse panelen die tot op de grond reiken. Dit wordt gecombineerd met een korte, felroze rok en een orchidee in haar haar, een bloemrijk detail dat deze romantische look compleet maakt.

Een Japanse tuinomgeving

De omgeving draagt in hoge mate bij aan de algehele magie. Zittend aan een vijver vol oranje koikarpers, omgeven door weelderige vegetatie, lijkt Cindy Kimberly volkomen één met haar omgeving. De kleuren van haar outfit weerspiegelen die van de vissen en bloemen, waardoor een schilderachtige compositie ontstaat. Op blote voeten en met een serene blik straalt ze een aura van rust uit dat haar volgers niet is ontgaan.

Een enthousiaste ontvangst

Het bericht was, niet geheel onverwacht, een hit bij de volgers van Cindy Kimberly. De reacties prezen zowel de prachtige enscenering als de elegantie van de outfit. "Een sprookjesachtige look ", "mooi en modieus" : deze reacties getuigen van de visuele impact van deze serie, een mix van mode-editorial en reisansichtkaart.

Met deze beelden bevestigt Cindy Kimberly haar talent voor enscenering en haar voorliefde voor zorgvuldig vormgegeven esthetiek. Tussen levendige kleurovergangen, natuurlijke omgevingen en bloemeninspiratie creëert ze een dromerig intermezzo waarin mode en lifestyle samensmelten. Een visueel meesterwerk dat haar volgers, gedurende een paar foto's, meevoert naar een waar sprookje.