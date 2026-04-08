Miss Universe 2024 gespot op een motortaxi in Bali; de video zorgt voor veel reacties.

Een video waarin Miss Universe 2024 op een motortaxi door de straten van Bali rijdt, trok al snel veel aandacht online. De beelden van Victoria Kjær Theilvig in een alledaagse omgeving, die op sociale media werden gedeeld, leidden tot talloze reacties.

Een opvallende verschijning, ver verwijderd van officiële evenementen.

Victoria Kjær Theilvig, gekroond tot Miss Universe 2024, werd gespot terwijl ze een motortaxi nam op Bali, een populaire bestemming voor internationale reizigers. In de online circulerende video is de jonge vrouw te zien in een informele setting, ver verwijderd van de rode lopers en formele gelegenheden die doorgaans met de Miss Universe-titel worden geassocieerd. Dit contrast met het institutionele imago van schoonheidswedstrijden droeg bij aan de belangstelling die de beelden genereerden.

Op Bali zijn motortaxi's een veelgebruikt vervoermiddel, met name om files in bepaalde drukke gebieden te vermijden. Dat een internationale beroemdheid dit vervoermiddel gebruikte, dat normaal gesproken geassocieerd wordt met het lokale dagelijks leven, verraste sommige internetgebruikers – net als het vriendelijke en respectvolle gedrag van de chauffeur, een aspect dat des te opmerkelijker is gezien het feit dat dergelijk gedrag niet altijd vanzelfsprekend is voor vrouwen in onthullende kleding op het eiland.

Een video die veel reacties oproept.

Na de publicatie genereerde de video talloze reacties op sociale media. Verschillende gebruikers prezen de aanpak en vonden deze simpel en herkenbaar, terwijl anderen hun verbazing uitten over de gekozen vervoersmethode. Dit soort content, dat als spontaan wordt beschouwd, trekt vaak de aandacht omdat het bekende personen laat zien in situaties die ver verwijderd zijn van hun gebruikelijke imago in de media. De viraliteit van de clip illustreert de interesse van het publiek in alledaagse momenten, die soms als authentieker worden beschouwd.

De rol van Miss Universe-winnaressen in de media.

Tijdens hun jaar als Miss Universe nemen winnaressen deel aan talloze internationale evenementen, publieke campagnes en liefdadigheidsactiviteiten. Hun publieke imago is over het algemeen gekoppeld aan officiële optredens, wat de aandacht verklaart voor content die meer informele situaties laat zien. Victoria Kjær Theilvig behoort tot deze nieuwe generatie persoonlijkheden wier imago mede wordt gevormd door sociale media.

Samenvattend spelen sociale mediaplatformen een belangrijke rol in de verspreiding van spontane beelden van bekende personen. De beelden die op Bali zijn gemaakt, laten zien hoe een alledaags moment razendsnel viraal kan gaan wanneer het een mediapersoonlijkheid zoals Victoria Kjær Theilvig betreft. Dit fenomeen onderstreept de veranderende relatie tussen beroemdheden en hun publiek, die tegenwoordig gekenmerkt wordt door constante zichtbaarheid.