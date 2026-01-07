Hailey Bieber, de moeder in badpak die de sociale media in vuur en vlam zet.

Hailey Bieber begon 2026 in stijl en met zonneschijn. Het Amerikaanse model en ondernemer deelde onlangs een reeks foto's van haar tropische familievakantie, die al snel de aandacht van haar fans trokken. Binnen enkele uren waren de foto's alom geliefd bij haar volgers, die gefascineerd waren door haar kledingkeuze.

Een outfit met luipaardprint die ieders aandacht trekt.

Centraal in deze post stond al snel een jumpsuit met luipaardprint, die de blikvanger van de carrousel werd. De jurk, versierd met uitsnijdingen, combineert een diepe, rugloze halslijn met een kruislingse vetersluiting aan de voorkant, waardoor grafische openingen op de buste ontstaan. De korte snit flatteert haar figuur en accentueert haar taille. Trouw aan haar minimalistische stijl, plaatste Hailey Bieber simpelweg het onderschrift "klaar!" bij haar post, waarmee ze de foto's voor zich liet spreken.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Stijlvolle en verzorgde strandlooks

Op een andere foto draagt de kersverse moeder een soortgelijke zwarte top met een vetersluiting in het midden en een diepe halslijn. De details maken het verschil: ze combineert de top met subtiele sieraden, zoals creooloorringen en diamanten hangers, die een vleugje elegantie toevoegen zonder de outfit te overheersen. De hele serie benadrukt een verfijnde esthetiek: het spel van licht, de tropische achtergronden en de strakke kadrering doen denken aan een fotoshoot in een modetijdschrift in plaats van een simpel vakantiealbum.

De enthousiaste reacties waren direct. Enkele reacties waren: "een stijlvolle moeder" en "prachtig". Haar fans prezen zowel haar gevoel voor stijl als het zelfvertrouwen dat ze uitstraalt.

Vakantie of niet, Hailey Bieber bevestigt eens te meer haar status als onmisbaar mode-icoon, nu ook als jonge moeder.