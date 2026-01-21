Zangeres Vanessa Paradis markeert op 53-jarige leeftijd de terugkeer van een onverwachte trend.

De Franse zangeres, actrice en model Vanessa Paradis brengt een trend terug die door velen als voorbehouden aan twintigers werd beschouwd: de minirok. Voor Madame Figaro poseert Paradis in een complete Chanel-outfit en bevestigt daarmee dat de minirok in 2026 de absolute trend zal zijn.

Voor een fotoshoot midden januari 2026 koos Vanessa Paradis voor een zwarte satijnen minirok, gecombineerd met een zwierige top en dijhoge leren laarzen. Het resultaat: een grafisch silhouet dat haar benen accentueert. Deze Chanel-look van top tot teen, zowel eenvoudig als ongelooflijk effectief, bewijst dat de minirok na je 50e nog steeds een stijlvol kledingstuk is, en zeker niet taboe.

De minirok, de ster van de catwalks in 2026.

2026 markeert de triomfantelijke terugkeer van de minirok: (zeer) korte rokjes bij Dior, Prada, Chloé en Loewe, gedragen met alles van ballerina's tot kniehoge laarzen. De minirok is niet langer beperkt tot avondkleding; hij vindt zijn weg naar de dag, gestyled met meer ingetogen items. De trend stopt daar niet: jurken en shorts worden ook korter, vooral voor de zomer van 2026, wat een duidelijke keuze weerspiegelt voor bevrijdende benen en een meer ontspannen stijl.

Na 50 jaar is de mini een manifest.

Door op 53-jarige leeftijd voor een minirok te kiezen, geeft Vanessa Paradis een duidelijke boodschap af: leeftijd is geen reden om de lengte van onze kleding te bepalen – hoewel sommigen daar nog steeds aan twijfelden. Haar outfit combineert perfect modetrends (dijhoge laarzen, satijn) met ingetogen elegantie (zwart, strakke lijnen) en is een inspirerend voorbeeld voor vrouwen van in de vijftig. Deze look veegt het idee van tafel dat kleding "te kort is na je 50e" en sluit aan bij een bredere beweging van vrouwen – beroemd of niet – die hun recht opeisen om hun lichaam te laten zien, ongeacht hun leeftijd.

Vanessa Paradis, eeuwige trendsetter

Sinds haar debuut heeft de Franse zangeres, actrice en model Vanessa Paradis geschommeld tussen boheemse romantiek en scherpe Parijse chic, vaak haar tijd ver vooruit. In 2026 bevestigt ze, door de minirok een volwassen en uiterst stijlvol gezicht te geven, haar status als icoon die de regels uitdaagt zonder ze ooit op te leggen.

Kortom, haar boodschap is simpel: stijl draait om attitude, niet om het aantal kaarsjes op de taart. En de minirok, verre van een "overblijfsel uit de middelbare schooltijd", wordt dankzij haar invloed een symbool van zelfvertrouwen op elke leeftijd.