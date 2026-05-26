Deze influencer wordt ervan beschuldigd een "ongepaste" outfit te dragen en reageert met humor.

Anaëlle G.
@abbybaffoe / Instagram

De Amerikaanse influencer Abby Baffoe, die miljoenen volgers heeft op Instagram, TikTok en YouTube, kwam in opspraak nadat ze het Masters-golftoernooi in Augusta, Georgia, had bijgewoond. Sommige internetgebruikers beschuldigden haar ervan een outfit te dragen die als "ongepast" voor het evenement werd beschouwd. Ze reageerde op de kritiek met een flinke dosis zelfspot.

Een outfit die voor controverse zorgde tijdens de Masters.

Tijdens haar verschijning op het prestigieuze Masters-toernooi, een van de meest iconische golfevenementen ter wereld, zorgde Abby Baffoe voor controverse. Foto's van haar outfit, waaronder opvallend genoeg een korte broek, gingen al snel viraal op sociale media. Hoewel het toernooi geen strikte kledingvoorschriften hanteert, wordt toeschouwers wel aangeraden om "gepaste kleding te dragen, geschikt voor het weer en comfort". Deze formulering is vaag genoeg om discussie aan te wakkeren over wat in zo'n context als goede smaak wordt beschouwd.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door ABBY 🖤 (@abbybaffoe)

Een golf van online kritiek

De kritische reacties stroomden al snel binnen. "De shorts zijn een beetje te kort voor het evenement," merkte een internetgebruiker op. "Blijkbaar is ze er niet voor het golfen," voegde een ander eraan toe. Sommigen vonden dat haar outfit, ondanks dat het een designermerk was, niet gepast was voor de gelegenheid. Geconfronteerd met deze stortvloed aan opmerkingen, namen sommige mensen het echter voor haar op en wezen erop dat de temperaturen in Georgia in de lente behoorlijk hoog kunnen oplopen.

Verschillende stemmen wezen er ook op dat het ongepast is om commentaar te leveren op, of te oordelen over, het lichaam, het uiterlijk of de kledingkeuze van een vrouw – of van wie dan ook. Iedereen is vrij om zich te kleden zoals hij of zij wil, en niemand heeft het recht om voor hen te bepalen wat wel of niet 'gepast' is, zeker niet op basis van vaak willekeurige en subjectieve normen.

Een humoristische reactie

In plaats van zich erdoor van de wijs te laten brengen, koos Abby Baffoe ervoor om kalm te blijven. Een paar dagen later plaatste ze een nieuwe foto, waarop ze een bordeauxrode toernooipet droeg, met het ironische onderschrift: "Best gek om dit te dragen na al die ophef over mijn outfit." Een reactie die aantoont dat ze zich totaal niet aantrekt van de kritiek en er liever om lacht dan zich te verdedigen.

Uiteindelijk illustreert deze controverse eens te meer de terugkerende discussies rond de kleding van publieke figuren bij grote evenementen. Met haar zelfspotvolle reactie laat Abby Baffoe ons zien dat een beetje humor vaak de beste manier is om op online kritiek te reageren.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
"Een strak silhouet": Lalisa Manobal maakt indruk in een retro sportieve look.
Article suivant
Zoe Saldaña maakte een opvallende verschijning in een zwarte jurk met bloemenprint.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Zoe Saldaña maakte een opvallende verschijning in een zwarte jurk met bloemenprint.

De Amerikaanse actrice, regisseur en producent Zoe Saldaña schitterde op 23 mei 2026 tijdens de slotceremonie van het...

"Een strak silhouet": Lalisa Manobal maakt indruk in een retro sportieve look.

De Thaise danseres, rapper en actrice Lalisa Manobal (Lisa), lid van de groep BLACKPINK, zorgde voor opschudding met...

Actrice Mindy Kaling reageert op opmerkingen over haar lichaam nadat ze het doelwit werd van critici.

De Amerikaanse actrice, scenarioschrijfster en producente Mindy Kaling, van Indiase afkomst, sprak onlangs in een interview met Bustle...

De 56-jarige actrice Catherine Zeta-Jones zorgde voor opschudding in een opvallende rode jurk.

Gehuld in scharlakenrood en stralend van gotische elegantie, betoverde de Britse actrice Catherine Zeta-Jones iedereen op de Hollywood...

Het concert van zanger Bad Bunny in Barcelona mondt uit in controverse.

Het bezoek van de Puerto Ricaanse rapper, zanger en producer Bad Bunny aan Barcelona had een feest moeten...

Miss Venezuela Global 2025, die in Cannes in haar gezicht gewond raakte, beschuldigt haar stylist van mishandeling.

Een verontrustend incident heeft zich voorgedaan in de marge van het filmfestival van Cannes. Andrea del Val, gekroond...