Deze influencer wordt ervan beschuldigd een "ongepaste" outfit te dragen en reageert met humor.

De Amerikaanse influencer Abby Baffoe, die miljoenen volgers heeft op Instagram, TikTok en YouTube, kwam in opspraak nadat ze het Masters-golftoernooi in Augusta, Georgia, had bijgewoond. Sommige internetgebruikers beschuldigden haar ervan een outfit te dragen die als "ongepast" voor het evenement werd beschouwd. Ze reageerde op de kritiek met een flinke dosis zelfspot.

Een outfit die voor controverse zorgde tijdens de Masters.

Tijdens haar verschijning op het prestigieuze Masters-toernooi, een van de meest iconische golfevenementen ter wereld, zorgde Abby Baffoe voor controverse. Foto's van haar outfit, waaronder opvallend genoeg een korte broek, gingen al snel viraal op sociale media. Hoewel het toernooi geen strikte kledingvoorschriften hanteert, wordt toeschouwers wel aangeraden om "gepaste kleding te dragen, geschikt voor het weer en comfort". Deze formulering is vaag genoeg om discussie aan te wakkeren over wat in zo'n context als goede smaak wordt beschouwd.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door ABBY 🖤 (@abbybaffoe)

Een golf van online kritiek

De kritische reacties stroomden al snel binnen. "De shorts zijn een beetje te kort voor het evenement," merkte een internetgebruiker op. "Blijkbaar is ze er niet voor het golfen," voegde een ander eraan toe. Sommigen vonden dat haar outfit, ondanks dat het een designermerk was, niet gepast was voor de gelegenheid. Geconfronteerd met deze stortvloed aan opmerkingen, namen sommige mensen het echter voor haar op en wezen erop dat de temperaturen in Georgia in de lente behoorlijk hoog kunnen oplopen.

Verschillende stemmen wezen er ook op dat het ongepast is om commentaar te leveren op, of te oordelen over, het lichaam, het uiterlijk of de kledingkeuze van een vrouw – of van wie dan ook. Iedereen is vrij om zich te kleden zoals hij of zij wil, en niemand heeft het recht om voor hen te bepalen wat wel of niet 'gepast' is, zeker niet op basis van vaak willekeurige en subjectieve normen.

Een humoristische reactie

In plaats van zich erdoor van de wijs te laten brengen, koos Abby Baffoe ervoor om kalm te blijven. Een paar dagen later plaatste ze een nieuwe foto, waarop ze een bordeauxrode toernooipet droeg, met het ironische onderschrift: "Best gek om dit te dragen na al die ophef over mijn outfit." Een reactie die aantoont dat ze zich totaal niet aantrekt van de kritiek en er liever om lacht dan zich te verdedigen.

Uiteindelijk illustreert deze controverse eens te meer de terugkerende discussies rond de kleding van publieke figuren bij grote evenementen. Met haar zelfspotvolle reactie laat Abby Baffoe ons zien dat een beetje humor vaak de beste manier is om op online kritiek te reageren.