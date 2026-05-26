"Een strak silhouet": Lalisa Manobal maakt indruk in een retro sportieve look.

De Thaise danseres, rapper en actrice Lalisa Manobal (Lisa), lid van de groep BLACKPINK, zorgde voor opschudding met een uitgesproken sportieve en retro-look, die ze onthulde ter gelegenheid van de release van haar nieuwe single, opgedragen aan het WK voetbal 2026. Ze draagt een kleurrijke, sportieve outfit die meteen in de smaak viel bij haar fans.

Een opvallende retro sportieve look

De kern van deze look wordt gevormd door een sportieve outfit in heldere, contrasterende kleuren. Lalisa Manobal (Lisa) draagt een gele crop top met het blauwe woord "PB", die ze combineert met een felblauwe short met een gele ster. Blauwe kniekousen en witte sneakers maken deze dynamische look compleet, terwijl witte badstof polsbandjes het sportieve gevoel van het ensemble versterken. Dit energieke en vrolijke blauw-gele kleurenpalet past perfect bij de sportieve en feestelijke wereld van haar nieuwe muzikale samenwerking.

Deze verschijning boeide haar volgers meteen, met talloze enthousiaste reacties, waaronder de terugkerende zin: "een strak figuur". Dit soort formuleringen benadrukt echter ook een terugkerende neiging om de waarde van een vrouw te reduceren tot fysieke criteria, zelfs onder het mom van een compliment. Achter wat als lof wordt gepresenteerd, schuilt soms een impliciete aansporing om te voldoen aan vermeende ideale fysieke normen.

Een dergelijke interpretatie verdient nuance: schoonheid zou niet afhankelijk moeten zijn van een "gespierd figuur" of een bepaald lichaamstype. Elk lichaam is waardevol zoals het is, en waardering voor een persoon – in dit geval de kunstenaar Lalisa Manobal (Lisa) – kan zich ook richten op haar energie, podiumpresentatie en artistieke expressie, in plaats van op haar fysieke verschijning.

Een cheerleader-esthetiek

De look is rechtstreeks geïnspireerd op de beelden van cheerleaders en Amerikaanse sporten van weleer, maar dan in een moderne en levendige herinterpretatie. De vlechtjes met pony accentueren deze retro en jeugdige uitstraling. Met een brede glimlach en de armen omhoog straalt Lalisa Manobal (Lisa) een aanstekelijke energie uit die de sfeer van de sportwedstrijd perfect weergeeft. Deze stijlkeuze illustreert het vermogen van de kunstenares om zichzelf bij elk project opnieuw uit te vinden.

Een video voor het WK 2026.

Deze outfit werd onthuld in de videoclip van "Goals", een van de officiële nummers van het FIFA Wereldkampioenschap 2026, die op 21 mei 2026 werd uitgebracht. Voor dit nummer werkte Lisa samen met de Braziliaanse ster Anitta en de Nigeriaanse zanger Rema in een samenwerking die K-pop, Latin pop en Afrobeats combineert. Het nummer, dat op het officiële toernooialbum staat, zal worden uitgevoerd tijdens een van de openingsceremonies, die gepland staan voor 12 juni in Los Angeles. Dit is een grote prestatie voor Lalisa Manobal (Lisa), wiens internationale bekendheid blijft groeien.

Met deze energieke, retro-sportieve look bevestigt Lalisa Manobal (Lisa) haar status als mode- en muziekicoon. Een kleurrijke verschijning die perfect past bij de feestelijke sfeer van het WK 2026.