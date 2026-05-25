Het concert van zanger Bad Bunny in Barcelona mondt uit in controverse.

Het bezoek van de Puerto Ricaanse rapper, zanger en producer Bad Bunny aan Barcelona had een feest moeten worden. Een video waarin de omstandigheden in de VIP-ruimte aan de kaak werden gesteld, zorgde echter voor veel ophef op sociale media en overschaduwde het optreden van de zanger gedeeltelijk.

Een langverwacht concert in Barcelona.

Bad Bunny trad op 23 mei 2026 op in Barcelona als onderdeel van zijn wereldtournee "DeBÍ TiRAR MáS FOToS". De Puerto Ricaanse zanger, een van de meest beluisterde artiesten ter wereld, trok duizenden fans naar een van de meest verwachte shows van het seizoen. Na afloop van het evenement gingen de discussies op sociale media echter niet alleen over zijn podiumoptreden. Een aanzienlijk deel van de reacties ging over de ervaring van het publiek, met name de organisatie van de VIP-ruimte.

Een virale video die wijst naar het VIP-gedeelte.

De kern van de controverse is een video, gefilmd en geplaatst door een toeschouwer op TikTok, die al snel viraal ging. De beelden, gedeeld door het account @jordiferrandez, tonen een VIP-gedeelte vol mensen, waar toeschouwers letterlijk op elkaar gepropt lijken te zitten. In de video uit de persoon die filmt zijn of haar verontwaardiging over de enorme drukte, die schril contrasteert met wat je zou verwachten van een ruimte die als premium wordt gepresenteerd. De post leidde tot een stortvloed aan reacties, variërend van onbegrip tot woede.

De menigte was zo dicht op elkaar dat dansen onmogelijk was.

Volgens de online circulerende beelden was de situatie in het VIP-gedeelte bijzonder onprettig. De toeschouwers stonden zo dicht op elkaar gepakt dat het volgens getuigen onmogelijk was om te bewegen, laat staan te dansen. Deze opstelling was het complete tegenovergestelde van de comfortabele en exclusieve ervaring die dit type ticket zou moeten garanderen. Veel online commentatoren vragen zich bij deze beelden dan ook af: hoe kan een VIP-gedeelte, dat als premium service wordt aangeprezen, zo'n oncomfortabele plek worden?

Een premium zitplaats kost 500 euro, aldus de toeschouwer.

Wat internetgebruikers vooral schokte, was de prijs. Volgens de toeschouwer die de video filmde, kostte zijn zitplaats in dat vak hem 500 euro. Een aanzienlijk bedrag, wat de situatie volgens hem des te moeilijker te accepteren maakt: hij beschrijft een ervaring die premium had moeten zijn, maar die veranderde in een ware "beproeving". Hoewel dit bedrag uitsluitend gebaseerd is op zijn getuigenis en niet officieel is bevestigd, komt het overeen met de prijzen die doorgaans worden gevraagd voor VIP-pakketten bij grote internationale tournees.

Het beheer van de meters staat centraal in de kritiek.

Naast de prijs is het vooral de organisatie die bekritiseerd wordt. @jordiferrandez hekelt een flagrant gebrek aan controle over de capaciteit en een gebrekkig beheer van de VIP-zone. Volgens hem werd deze zone veel te veel bezocht. Dit soort kritiek roept terugkerende vragen op over grote concerten: over veiligheid, comfort en het nakomen van beloftes aan bezoekers die de hoofdprijs hebben betaald. Er is tot nu toe geen officiële reactie van de organisatoren op de publicatie van deze beelden.

Een controverse die steeds groter wordt op sociale media.

Zoals zo vaak het geval is, wakkerde de viraliteit van de video het debat aan. Onder het bericht en naarmate het werd gedeeld, betuigden veel internetgebruikers hun solidariteit met de toeschouwer @jordiferrandez, waarbij sommigen hun eigen misavonturen bij overvolle concerten deelden.

Anderen bagatelliseerden het incident en wezen erop dat grote menigten een integraal onderdeel zijn van de beleving bij grote muziekevenementen. Desondanks illustreert het incident een groeiende spanning binnen de entertainmentindustrie: de spanning tussen de marketing van steeds duurdere VIP-pakketten en de soms teleurstellende realiteit ter plaatse.

Hoewel het concert van Bad Bunny in Barcelona in de herinnering zal blijven, is dat niet alleen vanwege het optreden van de zanger. De discussie over de service in de VIP-zones bij grote concerten, die vaak afhangt van de hoge verwachtingen, is nog lang niet beslecht.