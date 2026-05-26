Zoe Saldaña maakte een opvallende verschijning in een zwarte jurk met bloemenprint.

De Amerikaanse actrice, regisseur en producent Zoe Saldaña schitterde op 23 mei 2026 tijdens de slotceremonie van het filmfestival van Cannes in een bijzonder elegante verschijning. Samen met haar echtgenoot, kunstenaar Marco Perego-Saldaña, liep ze over de rode loper in een spectaculaire kleine zwarte jurk met een oranje bloemenprint. Een verfijnde maar romantische look die meteen de aandacht trok tijdens deze zeldzame publieke verschijning als stel.

Een spectaculaire kleine zwarte jurk met bloemenprint

Het pronkstuk van deze verschijning, de jurk gedragen door Zoe Saldaña, is een gedurfde herinterpretatie van de klassieke little black dress. Tegen een donkere achtergrond zorgt een levendige oranje bloemenprint voor een vleugje heldere, lenteachtige kleur. De jurk onderscheidt zich door de diepe V-hals en de volle rok, die zorgen voor een dramatisch volume. Deze creatie van een toonaangevend Frans modehuis speelt op vakkundige wijze met het contrast tussen de soberheid van zwart en de uitbundigheid van het bloemenmotief, in een perfect uitgebalanceerde vorm.

Verfijnde knoopdetails en een strakke, minimalistische look.

De verfijning van de jurk schuilt ook in de details. Een opvallende gedrapeerde strik accentueert de heupen en voegt beweging en een couture-dimensie toe aan de algehele look, terwijl een tweede witte strik de rug siert. Om dit al zo verfijnde ontwerp extra te benadrukken, koos Zoe Saldaña voor een strak kapsel: een elegante, strakke knot die haar gezicht omlijst en een paar sprankelende oorbellen onthult. Een paar zwarte sandalen met bandjes maken deze chique look compleet.

Het optreden van een stel op de rode loper.

Deze verschijning op de rode loper was tevens een gelegenheid voor Zoe Saldaña en haar echtgenoot, de Italiaanse producent en regisseur Marco Perego, om een teder moment te delen. Het stel werd hand in hand gefotografeerd voordat ze de zaal binnengingen. Zoe Saldaña legde het moment vast op sociale media en plaatste een foto van haar outfit met de simpele boodschap: "Dankjewel, Cannes." Deze verschijning vormde een prachtige afsluiting van hun verblijf in Zuid-Frankrijk, na een eerdere opvallende verschijning eerder deze maand.

Met deze kleine zwarte jurk met bloemenprint maakte Zoe Saldaña een van de meest elegante verschijningen tijdens de slotceremonie van het filmfestival van Cannes. Een toonbeeld van verfijning, waarbij de soberheid van zwart gecombineerd wordt met de frisheid van een bloemenprint.

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
