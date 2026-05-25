De 56-jarige actrice Catherine Zeta-Jones zorgde voor opschudding in een opvallende rode jurk.

Gehuld in scharlakenrood en stralend van gotische elegantie, betoverde de Britse actrice Catherine Zeta-Jones iedereen op de Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles. Het was een van haar meest memorabele verschijningen.

Een rode jurk, ontworpen als eerbetoon aan Morticia Addams.

Het was op de Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles, een uiterst toepasselijke locatie, dat Catherine Zeta-Jones op 22 mei 2026 over de rode loper liep tijdens het FYSEE Emmys-evenement ter ere van de Netflix-serie "Wednesday". Voor de gelegenheid koos ze een nauwsluitende jurk in felrood, ontworpen door Magda Butrym, waarvan de draperie speelde met asymmetrische, geplooide patronen.

Het meest opvallende detail bevond zich bij de halslijn: een bloemenapplicatie in de vorm van een rode roos, het kenmerkende motief van het modehuis. Deze keuze was allesbehalve onbeduidend en verwees naar haar personage, Morticia Addams, die vooral bekend is van de scène in de film "The Addams Family" uit 1991 waarin ze de blaadjes van haar rozen afknipt en alleen de stelen overhoudt. Een subtiele verwijzing die een eenvoudige avondjurk transformeerde in een stijlvol statement dat perfect aansloot bij de wereld van de serie.

"Method dressing" naar een hoger niveau getild.

Los van de jurk zelf, onthulde het hele ensemble een complete beheersing van 'method dressing', de trend om je voor de rode loper zo te kleden dat het direct verband houdt met een rol of een specifieke wereld. De actrice had een oversized, bewust nonchalante zwarte blazer over haar schouders gedrapeerd.

Ze maakte haar look compleet met spitse zwarte leren pumps en een paar diamanten ringen. Haar haar en make-up bleven resoluut donker en theatraal: golvend bruin haar met een middenscheiding, dieproodbruine lippen en smokey eyes. Elk element droeg bij aan een verleidelijke, matriarchale uitstraling, ergens tussen Hollywood-chic en gothic romantiek.

Een gothic duo samen met Jenna Ortega

Catherine Zeta-Jones was niet de enige die schitterde. Ze werd vergezeld door de Amerikaanse actrice Jenna Ortega, die de titelrol speelt in de Netflix-serie "Wednesday" en daarmee haar dochter op het scherm vertolkt. Ortega koos ook voor een gotische elegantie en droeg een grijs pak met een kanten kraag in korsetstijl.

De twee actrices poseerden samen en brachten zo de hechte band tussen hun personages ook in het echte leven tot uiting. Het evenement, dat voorafgaand aan het Emmy-seizoen werd georganiseerd, bracht ook een groot deel van het creatieve team van de serie samen, waaronder regisseur Tim Burton en producenten Alfred Gough en Miles Millar.

Een gotische inslag die lange tijd sluimerend was gebleven.

Het is geen toeval dat Catherine Zeta-Jones deze stijlen zo natuurlijk draagt. In een interview met British Vogue onthulde de actrice dat ze in haar tienerjaren niet de ruimte had om deze wereld te verkennen: ze was al vanaf jonge leeftijd volledig in haar werk verdiept en gelooft dat ze, zonder dat werk, de gothic-esthetiek waarschijnlijk volledig had omarmd.

Ze onthulde ook dat haar garderobe altijd overwegend zwart is geweest en dat deze kant van haar jarenlang verborgen is gebleven voordat ze eindelijk tot uiting kwam. De rol van Morticia biedt haar daarmee een ideaal platform om een gevoeligheid die te lang op de achtergrond is gebleven, de vrije loop te laten, en het is gemakkelijker te begrijpen waarom ze die zo gemakkelijk omarmt.

Het aftellen naar een nieuw seizoen.

Deze verschijning vindt plaats in een drukke periode voor de Netflix-serie, waarvan het derde seizoen momenteel wordt gefilmd. "Wednesday" profiteert van het aanzienlijke succes en blijft nieuwe gezichten aantrekken, zoals de Amerikaanse actrice en producente Winona Ryder, die onlangs haar toetreding tot de cast heeft aangekondigd. Het is veilig om te zeggen dat de alom geprezen verschijningen van Catherine Zeta-Jones op de rode loper de komende maanden naar verwachting zullen toenemen.

Met deze rode jurk en de perfect georkestreerde gotische accenten bewijst Catherine Zeta-Jones eens te meer dat elegantie en fictieve personages elkaar schitterend kunnen aanvullen. Ze laat zien dat stijl net zo goed gedijt op durf als op authenticiteit – en dat "Morticia" ons zal blijven fascineren.