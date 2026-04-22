Wie is de Australische influencer Leah Halton, die een recordaantal likes heeft?

Op slechts 23-jarige leeftijd heeft Leah Halton zich ontpopt tot een van de meest virale gezichten op TikTok. De oorspronkelijk uit Melbourne afkomstige Leah werkt al enkele jaren in de wereld van digitale content, met een focus op beauty, mode en lifestyle. Alles veranderde in 2024: een simpel filmpje van slechts enkele seconden katapulteerde haar naar wereldwijde bekendheid.

De video die alle records brak.

Het succes van Leah Halton berust op een heel simpel format: een lip-sync video, gefilmd in haar auto op YG Marley's "Praise Jah in the Moonlight". Binnen enkele weken behaalde de video honderden miljoenen views en tientallen miljoenen likes. Twee jaar later bereikte deze content een historische mijlpaal met meer dan 70 miljoen likes, waarmee het een van de populairste video's – zo niet dé populairste – op TikTok werd. Deze prestatie stelde haar in staat iconische figuren op het platform te overtreffen, zoals de Filipijns-Amerikaanse zangeres Bella Poarch, die lange tijd het record in handen had.

Een ontwerper die al een gevestigde naam is.

In tegenstelling tot wat deze plotselinge hype misschien doet vermoeden, is Leah Halton geen nieuwkomer. Ze is al jaren actief op sociale media en deelt regelmatig make-uptutorials, mode-looks en inkijkjes in haar leven met haar volgers. Inmiddels heeft ze miljoenen volgers op TikTok, Instagram en YouTube en heeft ze zich gevestigd als een belangrijke figuur binnen de nieuwe generatie influencers.

Een fenomeen dat kenmerkend is voor het virale tijdperk.

Het succes van Leah Halton illustreert perfect de huidige dynamiek van sociale media: korte, spontane en gemakkelijk te repliceren content kan in slechts enkele dagen een wereldwijd fenomeen worden. Haar video lanceerde zelfs een echte trend, die door duizenden internetgebruikers werd gekopieerd in een poging het virale succes te evenaren.

Kortom, Leah Halton belichaamt deze generatie die in staat is een simpel moment om te toveren tot een wereldwijd succes. Achter haar recordaantal likes schuilt een bredere realiteit: die van een digitaal ecosysteem waarin timing en viraliteit de regels van beroemdheid herdefiniëren.