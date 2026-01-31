Deze Franse influencer blaast een iconische look uit een tv-serie uit de jaren 90 nieuw leven in.

Een direct herkenbaar silhouet, opvallende prints en een onmiskenbare verwijzing naar de popcultuur. Lena Mahfouf, beter bekend als Lena Situations, bracht onlangs het collectieve geheugen weer tot leven door een iconische look uit een tv-serie uit de jaren 90 nieuw leven in te blazen.

Een knipoog naar een cultklassieker.

Lena Mahfouf deelde een video op Instagram die razendsnel viraal ging. Daarin draagt ze een outfit die overduidelijk doet denken aan de stijl van "The Nanny", de iconische serie die van 1993 tot 1998 liep en een belangrijk popcultuuricoon is geworden. De verwijzing is direct voor kijkers die bekend zijn met het personage Fran Fine, beroemd om haar expressieve silhouetten, dierenprints en zorgvuldig samengestelde outfits. Binnen enkele seconden genereerde de video talloze reacties waarin de gelijkenis werd benadrukt.

Voor deze gelegenheid droeg Lena Mahfouf een rokpak met luipaardprint, bestaande uit een getailleerd jasje met een diepe V-hals, verfraaid met bontdetails. De snit, het patroon en de materiaalkeuze doen direct denken aan de kledingstijl die in de jaren 90 populair werd door de serie. Het kapsel completeert de verwijzing: glad bruin haar, naar achteren gekamd en vastgehouden door een zwarte haarband, een stijl die het hoofdpersonage in de serie vaak draagt.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Lena Situations (@lenamahfouf)

Wanneer de popcultuur van de jaren 90 Generatie Z inspireert

Al enkele jaren genieten tv-series uit de jaren 90 een heropleving in populariteit bij een jonger publiek. Streamingplatforms, sociale media en de modewereld dragen allemaal bij aan deze herontdekking, waardoor bepaalde silhouetten een bron van hedendaagse inspiratie worden. Door deze look na te bootsen, maakt Lena Mahfouf deel uit van deze trend: ze reproduceert niet simpelweg een outfit exact, maar herinterpreteert de codes ervan binnen de huidige context van Fashion Week en sociale media.

Een reeds geclaimde referentie

Deze inspiratie is niet nieuw. In een interview met Vogue in 2021 noemde Lena Mahfouf de serie al als een van haar culturele en stilistische invloeden. Ze legde uit dat de stijl van het personage door de jaren heen relevant is gebleven, met name vanwege de vrijheid en het compromisloze karakter ervan. Haar publicatie bevestigt dit verband: de look wordt een manier om bewondering voor een fictief personage uit te drukken en tegelijkertijd te plaatsen binnen een hedendaagse mode-esthetiek.

Een onmiddellijke reactie op sociale media.

In het onderschrift van haar bericht verwees de influencer meerdere keren direct naar de wereld van de serie, met name naar Maxwell Sheffield, een ander iconisch personage. Deze verhalende aanpak versterkte de betrokkenheid van haar community, bestaande uit zowel modefans als kijkers die bekend waren met de serie. De reacties illustreren een terugkerend fenomeen: wanneer een iconische look nauwkeurig wordt nagebootst, overstijgt het een simpele outfit en wordt het een gedeeld cultureel artefact.

Door een iconische look uit een tv-serie uit de jaren 90 opnieuw te interpreteren, laat Lena Mahfouf zien hoe mode en popcultuur generaties lang met elkaar in wisselwerking staan. Deze verschijning illustreert hoe verwijzingen naar televisie de tand des tijds kunnen doorstaan en een nieuwe betekenis kunnen krijgen wanneer ze op een coherente en getrouwe manier, in lijn met hun oorspronkelijke geest, worden herinterpreteerd.