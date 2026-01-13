"Schitterend": Sharon Stone (67) maakt furore met een adembenemende look.

Sharon Stone maakte onlangs een opvallende verschijning bij de Astra Awards in Beverly Hills. De actrice, die de Timeless Award in ontvangst mocht nemen, bevestigde haar iconische status met een gedurfde look die stijlvrijheid vierde.

Een camelkleurige jurk met een sculpturaal ontwerp.

De camelkleurige coltrui-jurk die Sharon Stone die avond droeg, ontworpen door Zuleyha Kuru, viel op door de gestructureerde snit en de franjes aan de zoom. De mouwloze, aansluitende jurk speelde met strakke lijnen en verfijnde stoffen. Een asymmetrische split onthulde een been van Sharon Stone, geaccentueerd door dijhoge laarzen met luipaardprint van Gedebe, wat een grafische touch aan de algehele look gaf. Het breisel ving subtiel het licht op en bewoog met haar lichaam mee, waardoor de outfit een balans vond tussen formaliteit en dynamiek. Deze jurk was meer dan alleen een modekeuze; het was een statement van een gedurfde en eigentijdse stijl.

Dijhoge laarzen, een essentieel onderdeel van de look.

De laarzen met dierenprint trokken meteen de aandacht en benadrukten het silhouet van Sharon Stone. Ze werden gecombineerd met een mini-clutch van Fendi en grote gouden oorbellen, wat een gedurfde look opleverde. Voor haar make-up koos Sharon Stone voor stralende tinten: gouden oogschaduw, een stralende teint en subtiel glanzende lippen. Haar blonde haar, gestyled in golven met een duidelijke zijscheiding, deed denken aan haar iconische Hollywood-optredens, maar bleef tegelijkertijd uitgesproken eigentijds.

De crèmekleurige stola, een laatste detail vol contrast.

Een crèmekleurige stola, gedrapeerd over één schouder, verzachtte de lijnen van de jurk en zorgde voor een elegant samenspel van texturen. Dit contrast tussen structuur en zachtheid is uitgegroeid tot een van de kenmerkende stijlen van de actrice tijdens haar publieke optredens. Bij de prijsuitreiking verscheen Sharon Stone stralend en ontspannen, en begroette ze het publiek vol zelfvertrouwen. De foto's die ze vervolgens op sociale media deelde, met name die voor haar eigen schilderijen, leverden talloze bewonderende reacties op.

Tussen kunst en de rode loper, een veelzijdige identiteit.

Sharon Stone ontwikkelt al enkele jaren een erkende artistieke praktijk, met name in de abstracte schilderkunst. Ze deelt regelmatig foto's van haar werk in haar atelier, ver verwijderd van de pracht en praal van officiële ceremonies. Op 3 december vorig jaar plaatste ze een foto in eenvoudige kleding, waarmee ze op humoristische wijze verwees naar de snelle overgang tussen twee zeer verschillende werelden. Deze afwisseling tussen intieme artistieke expressie en publieke optredens weerspiegelt een terugkerend thema: een weigering om zich te laten beperken tot één enkele rol.

Een vrije en onconventionele visie op stijl na je 60e.

Tijdens haar recente verschijning bij de Astra Awards conformeerde Sharon Stone zich niet aan het conventionele idee van 'volwassen' of de verwachte elegantie. Ze koos voor opvallende kledingstukken, uitgesproken gestructureerde snitten en gedurfde combinaties, waarmee ze aantoonde dat mode geen leeftijdsgrens kent. Elke kledingkeuze is een ware uiting van haar persoonlijkheid: ze transformeert stijl in een speelveld voor experimenten en zelfexpressie, en bewijst dat het mogelijk is om in elke fase van je carrière avant-garde en boeiend te blijven.

Kortom, Sharon Stone brengt geen boodschap van terughoudendheid, maar juist een uitnodiging om te blijven durven, creëren en jezelf uiten. Het is een les in mode, maar ook in vrijheid. Door haar durf en keuzevrijheid belichaamt ze een visie op hedendaagse elegantie, waarin zelfvertrouwen en creativiteit voorrang hebben boven gevestigde normen.