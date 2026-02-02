Dit Britse model geeft het korset een geheel nieuwe, moderne uitstraling.

Op de première van de nieuwe verfilming van "Wuthering Heights" zorgde Cara Delevingne voor een sensatie. Het Britse model koos voor een silhouet geïnspireerd op het Victoriaanse korset, maar voegde daar een opvallend eigentijds accent aan toe. Haar verschijning maakte een blijvende indruk en herstelde het prestige van een kledingstuk met een controversieel verleden.

Een outfit die historische herinterpretatie combineert met een uitgesproken modestijl.

Cara Delevingne droeg een dieppaarse, gestructureerde korsetjurk die haar taille accentueerde, met een zwart detail bij de buste. De jurk werd gecombineerd met een glinsterende zwarte midi-rok, wat contrast en elegantie aan de algehele look toevoegde. Om dit romantisch geïnspireerde ensemble compleet te maken, koos Cara voor lange zwarte handschoenen, bijpassende hakken, subtiele oorbellen en een choker met een donkere, vintage-achtige steen.

Deze zeer gestileerde keuze roept Victoriaanse esthetiek op, maar ondermijnt die tegelijkertijd op subtiele wijze. Het onderstreept Cara Delevingnes vermogen om sterke silhouetten te creëren die een verhaal vertellen dat verder reikt dan de stof zelf.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Cara Delevingne (@caradelevingne)

Het korset, van een voorwerp van beperking tot een symbool van vrijheid.

Deze kledingkeuze is niet onbelangrijk. Het korset, dat lange tijd werd gezien als een instrument om het lichaam van vrouwen te beheersen, krijgt hier een nieuwe betekenis. Op Cara Delevingne wordt het een symbool van kracht, elegantie en zelfvertrouwen. Het gebaar is des te krachtiger omdat het deel uitmaakt van een traditie van herinterpretatie, die is ingezet door figuren als de Amerikaanse singer-songwriter en danseres Madonna, de Britse modeontwerpster en zakenvrouw Vivienne Westwood, en meer recentelijk de Amerikaanse singer-songwriter en actrice Billie Eilish.

Ieder van hen is er op haar eigen manier in geslaagd het korset weer een functie te geven van persoonlijke expressie in plaats van onderwerping aan rigide normen. Door deze look te dragen tijdens een belangrijk cultureel evenement, bevestigt Cara Delevingne haar positie als mode-icoon dat de grenzen tussen verleden en heden kan vervagen. Ze volgt geen trends: ze herdefinieert ze. Het korset is hier geen bevroren relikwie uit de nostalgie, maar een heruitgevonden, soepel kledingstuk, aangepast aan een hedendaagse interpretatie.

Kortom, de look van Cara Delevingne is een stap die zowel de mode als de geschiedenis van het lichaam ten goede komt, en ons eraan herinnert dat kleding een ruimte van vrijheid kan zijn, maar ook een territorium van herinnering.