Ze wilde zich in het donker opmaken en haar gezicht veranderde: deze actrice vertelt haar verhaal.

Op 5 januari 2026 keerde Kelly Ripa terug naar de set van "LIVE with Kelly & Mark" en vermaakte het publiek door uit te leggen waarom haar teint er zo gebruind uitzag: een make-upblunder. De Amerikaanse actrice en presentatrice vertelde hoe ze door onvoldoende licht contour over haar hele gezicht had gekregen.

Een verstoord ontwaken uit de vakantiemodus

"Vanmorgen werd ik na de feestdagen helemaal gedesoriënteerd wakker," vertelde ze live. In het donker, zonder het licht aan te doen ( "Ik heb er een hekel aan om de kamer te verlichten als ik me klaarmaak" ), pakte Kelly haar foundationstick... die eigenlijk haar contourstick was! "Er klopte iets niet, maar ik bleef het aanbrengen. Keer op keer!"

Mark stelde haar gerust: "Je ziet er nog steeds geweldig uit."

Haar echtgenoot, Mark Consuelos, viel haar in de rede om haar gerust te stellen: "Je ziet er geweldig uit." Kelly hield echter vol: "Iedereen zegt steeds: 'Oh, je bent gebruind!' Nee, nee, het is gewoon overal contouring!" De presentatrice, die gewend is aan de aandacht, legde uit dat de contouring veel te donker was om als basis te dienen op haar lichte huid.

Contouring vormt het gezicht door schaduwen te creëren (voorhoofd, jukbeenderen, kaaklijn), terwijl foundation de teint over het hele gezicht egaliseert. Kelly mengde de twee, waardoor dit "onwaarschijnlijke" zongebruinde effect ontstond dat de hele crew op de set amuseerde.

Kelly heeft haar make-upblunder live op tv besproken! pic.twitter.com/Uimdxlqy7V — Luv (@cherrymagazinee) 7 januari 2026

Het is niet de eerste keer dat ze live op televisie een blunder begaat.

Dit is niet de eerste keer dat de Amerikaanse actrice en presentatrice Kelly Ripa een blunder begaat tijdens een live-uitzending. Op 9 december legden camera's de presentatrice vast terwijl ze nog halfnaakt was: "Tien seconden geleden was ik helemaal naakt! Nu ben ik halfnaakt, ik mis mijn riem!" Altijd met humor en zelfspot.

Deze spontane momenten benadrukken uiteindelijk Kelly's charme: een benaderbare presentatrice die haar kleine eigenaardigheden omarmt. Als moeder van drie en al 25 jaar een tv-ster, bewijst ze dat je professioneel kunt zijn zonder perfect te hoeven zijn. Haar geheim? Aanstekelijke humor en ontwapenende authenticiteit.