In Monaco wordt Kim Kardashian onbedoeld het doelwit van een onverwachte grap.

Anaëlle G.
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian bevond zich, tot haar grote ergernis, in het middelpunt van een grap die viraal ging in de Formule 1-wereld. De bron van dit komische moment: een handdoek die Kim opraapte tijdens de Grand Prix van Monaco. Een onschuldig tafereel dat al snel de sociale media in vuur en vlam zette, waarna het Mercedes-team er op humoristische wijze op reageerde.

Een moment dat viraal ging.

Kim Kardashian was in Monaco om coureur Lewis Hamilton te steunen en liep na de race op 7 juni naar het podium. Daar werd ze gefilmd terwijl ze een witte handdoek oppakte die vlakbij het podium lag en volgens verschillende media bedoeld was voor de winnaar. Nadat ze haar gezicht en zonnebril ermee had afgeveegd, nam Kim Kardashian de handdoek mee. De beelden, die online werden gedeeld, werden al snel miljoenen keren bekeken en riepen uiteenlopende reacties op bij internetgebruikers, van amusement tot ergernis.

Mercedes' humoristische reactie

In plaats van zich beledigd te voelen, kozen het Mercedes-team en de coureurs (Kimi Antonelli en George Russell) ervoor om erom te lachen. Slechts enkele dagen voor de Grand Prix van Barcelona bracht het team een luchtig filmpje uit waarin een nep-onderzoek te zien is: Kimi Antonelli zoekt overal naar zijn vermiste handdoek. "Ik vroeg me af... heb je mijn handdoek gezien?" , vraagt hij, waarna hij zich tot zijn teamgenoot George Russell wendt, die simpelweg antwoordt : "Nee." Het filmpje eindigt met een knipoog naar de beroemde foto van Kim Kardashian. De sketch viel in de smaak bij de fans, die de zelfspot van het team vaak prezen.

Een grap die alom geprezen werd.

De video werd massaal gedeeld en behaalde in slechts enkele dagen miljoenen views. In de reacties prezen gebruikers het snelle denken en de humor van het socialmediateam van Mercedes, waarbij velen zelfs een salarisverhoging voor de maker eisten. In plaats van controverse te veroorzaken, hielp de clip uiteindelijk de gemoederen te bedaren en werd het een luchtige running gag.

Kimi Antonelli, de ware ster van het weekend

Los van de anekdote zal de Grand Prix van Monaco vooral herinnerd worden vanwege een sportieve prestatie. De 19-jarige Italiaan Kimi Antonelli werd de jongste winnaar in de geschiedenis van de Grand Prix van Monaco. Deze overwinning, zijn vijfde van het seizoen, verstevigt zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Het is een herinnering dat, ondanks alle ophef rond zijn handdoek, hij uiteindelijk degene was die het laatste woord had – en de laatste glimlach.

Tussen spectaculaire acties op het circuit en grappen op sociale media leverde de Grand Prix van Monaco een weekend vol verrassingen op. Kim Kardashian zorgde onbedoeld voor een van de meestbesproken momenten van het Formule 1-seizoen. Een ogenschijnlijk onschuldig incident dat, ondanks alles, een virale hype werd.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
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