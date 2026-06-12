Voor het WK zou Rihanna's look een trend nieuw leven kunnen inblazen.

Bij elke verschijning tovert Rihanna zelfs de kleinste stoep om tot een geïmproviseerde catwalk. Begin juni trok de Barbadiaanse zangeres en zakenvrouw in New York opnieuw de aandacht met een look die sportieve invloeden combineerde met stedelijke elegantie. Nu het WK 2026 in volle gang is (van 11 juni tot 19 juli), zou haar stijl wel eens de terugkeer kunnen bevestigen van een trend die op het punt staat door te breken.

Wanneer het voetbalshirt van toonhoogte verandert

Rihanna werd gespot op het Governors Ball Music Festival, waar haar partner A$AP Rocky optrad, en droeg een verrassende maar effectieve mix van stijlen. Het pronkstuk: een oversized zwart voetbalshirt met het nummer 18 erop. In plaats van het te combineren met een casual broek, koos de artiest voor een zwarte kokerrok tot halverwege de kuit, versierd met smockdetails en een gegolfde zoom. Een manier om te spelen met contrasten en iedereen eraan te herinneren dat er geen vaste regels zijn in de mode.

Om haar look compleet te maken, koos Rihanna voor witte pumps met spitse neuzen, een Louis Vuitton-tas, meerdere gouden sieraden en een oversized zonnebril. Deze combinatie laat zien dat sportieve kleding perfect past bij een stijlvolle garderobe.

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"Blockcore", oftewel de kunst van het ondermijnen van codes.

Deze mix van stijlen heeft een naam: "blokecore". Deze esthetiek, die de afgelopen jaren populair is geworden op TikTok, herinterpreteert de outfits die geassocieerd worden met Britse voetbalfans. Vintage tops, een relaxte look en verwijzingen naar de voetbalcultuur vormen essentiële elementen van de stijl.

Deze stijl, die lange tijd als een nichetrend werd beschouwd, heeft geleidelijk aan invloedrijke figuren in de modewereld voor zich gewonnen. Gedragen met een zwierige rok, ballerina's of hakken, is jersey aan het afstappen van zijn strikt sportieve imago en uitgegroeid tot een volwaardig mode-item. De aantrekkingskracht van blockcore schuilt ook in de vrijheid: het moedigt je aan om outfits te creëren die je persoonlijkheid, smaak en wensen weerspiegelen, zonder beperkt te worden door vooraf gedefinieerde categorieën.

Een item dat al diep geworteld is in de modecultuur.

Hoewel Rihanna er momenteel voor zorgt dat het voetbalshirt weer in de schijnwerpers komt te staan, gaat de geschiedenis ervan in de mode veel verder terug. Al in de jaren 90 speelde David Beckham een belangrijke rol in het veranderen van het imago van het shirt, door het ver buiten het stadion te dragen. In de loop der tijd is het kledingstuk een cultureel symbool geworden, een kruispunt van sportieve passie en stilistische expressie.

In de jaren 2010 versterkten ontwerpers als Virgil Abloh en Kim Jones de positie van de stijl door de kenmerkende elementen ervan te verwerken in luxe- en streetwearcollecties. Nu duikt de stijl op in meer verfijnde silhouetten, zoals het ontwerp van Rihanna.

Het voetbalshirt, een onverwachte ster van het WK 2026.

De timing is overduidelijk perfect voor deze trend. Sinds 11 juni domineert het WK 2026 alle gesprekken en inspireert het de kledingkasten. In deze context is het voetbalshirt uitgegroeid tot een van de belangrijkste items van het seizoen. Verre van rigide regels en silhouetten, viert deze trend vooral het plezier van je eigen stijl. Een team steunen, van mode houden, of beide combineren: waarom zou je kiezen?

Met deze opvallende verschijning laat Rihanna ons vooral zien dat een kledingstuk meerdere verhalen tegelijk kan vertellen. En deze zomer zou het voetbalshirt wel eens de mode-bondgenoot kunnen worden van iedereen die comfort, persoonlijkheid en creativiteit wil combineren.