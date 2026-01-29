"Weer een dikke buik": Rihanna krijgt aanhoudende kritiek van "haters"

Onlangs maakte Rihanna in Parijs niet zomaar een "modestatement": haar buik na de bevalling werd opnieuw het favoriete doelwit van haatdragende opmerkingen, wat een giftige obsessie met de lichamen van vrouwen die moeder zijn geworden aan het licht bracht.

Een lichaam na de bevalling dat onderwerp van discussie is geworden.

Tijdens de Parijse Fashion Week wordt elke verschijning van Rihanna nauwlettend in de gaten gehouden, geanalyseerd en becommentarieerd, veel meer dan alleen haar kleding. In plaats van haar stijl en creativiteit te vieren, richt een deel van het publiek zich op haar buik, die als "te zichtbaar, zelfs verborgen onder haar grote jas", "niet plat genoeg" wordt beschouwd, alsof haar lichaam alle sporen van een zwangerschap moest uitwissen om acceptabel te zijn. Deze kritiek is geen op zichzelf staand geval; het maakt deel uit van een lange geschiedenis van bodyshaming waarmee Rihanna sinds haar zwangerschappen regelmatig te maken heeft gehad.

In de collectieve verbeelding wordt van een beroemdheid verwacht dat ze "weer in vorm komt", zonder buikje of rondingen, anders loopt ze het risico als "slordig" of "misvormd" te worden beoordeeld. De kleinste losse jas of volumineuze snit wordt dan een excuus voor denigrerende opmerkingen over haar buik, alsof een vrouw zich simpelweg niet comfortabel kan kleden of met proporties kan spelen zonder aangevallen te worden.

Een genormaliseerde vrouwenhaat vermomd als "mening".

De opmerkingen over Rihanna's "dikke buik" zijn niet neutraal: ze maken deel uit van een diep misogyne logica die eist dat vrouwen aantrekkelijk, perfect en voortdurend "gecontroleerd" zijn. Vrouwenlichamen worden een voortdurend proces van verbetering waarover iedereen zich gerechtigd voelt commentaar te leveren, alsof de waarde van een vrouw afhangt van het snel verdwijnen van elk teken van moederschap.

Deze obsessie heeft niets te maken met gezondheid of "simpelweg observeren", maar alles met het controleren van vrouwenlichamen. Door zich specifiek te richten op de buik – een symbool van zwangerschap, moederschap en verandering – herinneren de haters ons eraan dat ze vrouwen het recht ontzeggen om te bestaan in lichamen die leven, evolueren en de tand des tijds weerspiegelen. En wanneer die vrouw een wereldster is zoals Rihanna, wordt elke foto een excuus om fantasieën, verboden en fatfobische beledigingen te projecteren.

Rihanna, weer een manier om haar lichaam te laten zien.

Geconfronteerd met dit alledaagse geweld, neemt Rihanna een krachtig standpunt in: ze spreekt openlijk over haar buik na de geboorte van haar kinderen en verklaart dat ze er dol op is. Ze integreert haar figuur in haar stijl in plaats van het te verbergen. In Parijs blijft ze spelen met volume, jassen en oversized silhouetten, waarmee ze bewijst dat een zichtbare buik niets afdoet aan de stijl, elegantie of kracht van een outfit.

Haar relatie met kleding wordt vervolgens een subtiel maar krachtig politiek statement: ja, een vrouw die moeder is geworden, kan een buikje, rondingen, jeans en wijde jassen hebben en toch een mode-icoon blijven. Door te weigeren zich te conformeren aan maatschappelijke verwachtingen, creëert ze een ruimte waarin andere vrouwen zichzelf ook kunnen herkennen in een postpartum lichaam dat niet is uitgewist.

Kortom, de kritiek op Rihanna's "dikke buik" zegt niets over haar waarde of stijl; het onthult vooral een maatschappij die nog steeds moeite heeft om het echte lichaam van vrouwen te accepteren, vooral na het moederschap. Door te blijven verschijnen zoals ze is, met haar buik, haar jassen en haar vrijheid in kleding, herinnert Rihanna ons aan een overduidelijke waarheid die velen weigeren te horen: het lichaam van een vrouw is geen project dat gecorrigeerd moet worden, noch een collectieve fantasie, maar gewoon van haarzelf, punt uit.