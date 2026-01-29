Search here...

"Weer een dikke buik": Rihanna krijgt aanhoudende kritiek van "haters"

Léa Michel
@badgalriri/Instagram

Onlangs maakte Rihanna in Parijs niet zomaar een "modestatement": haar buik na de bevalling werd opnieuw het favoriete doelwit van haatdragende opmerkingen, wat een giftige obsessie met de lichamen van vrouwen die moeder zijn geworden aan het licht bracht.

Een lichaam na de bevalling dat onderwerp van discussie is geworden.

Tijdens de Parijse Fashion Week wordt elke verschijning van Rihanna nauwlettend in de gaten gehouden, geanalyseerd en becommentarieerd, veel meer dan alleen haar kleding. In plaats van haar stijl en creativiteit te vieren, richt een deel van het publiek zich op haar buik, die als "te zichtbaar, zelfs verborgen onder haar grote jas", "niet plat genoeg" wordt beschouwd, alsof haar lichaam alle sporen van een zwangerschap moest uitwissen om acceptabel te zijn. Deze kritiek is geen op zichzelf staand geval; het maakt deel uit van een lange geschiedenis van bodyshaming waarmee Rihanna sinds haar zwangerschappen regelmatig te maken heeft gehad.

In de collectieve verbeelding wordt van een beroemdheid verwacht dat ze "weer in vorm komt", zonder buikje of rondingen, anders loopt ze het risico als "slordig" of "misvormd" te worden beoordeeld. De kleinste losse jas of volumineuze snit wordt dan een excuus voor denigrerende opmerkingen over haar buik, alsof een vrouw zich simpelweg niet comfortabel kan kleden of met proporties kan spelen zonder aangevallen te worden.

Een genormaliseerde vrouwenhaat vermomd als "mening".

De opmerkingen over Rihanna's "dikke buik" zijn niet neutraal: ze maken deel uit van een diep misogyne logica die eist dat vrouwen aantrekkelijk, perfect en voortdurend "gecontroleerd" zijn. Vrouwenlichamen worden een voortdurend proces van verbetering waarover iedereen zich gerechtigd voelt commentaar te leveren, alsof de waarde van een vrouw afhangt van het snel verdwijnen van elk teken van moederschap.

Deze obsessie heeft niets te maken met gezondheid of "simpelweg observeren", maar alles met het controleren van vrouwenlichamen. Door zich specifiek te richten op de buik – een symbool van zwangerschap, moederschap en verandering – herinneren de haters ons eraan dat ze vrouwen het recht ontzeggen om te bestaan in lichamen die leven, evolueren en de tand des tijds weerspiegelen. En wanneer die vrouw een wereldster is zoals Rihanna, wordt elke foto een excuus om fantasieën, verboden en fatfobische beledigingen te projecteren.

Rihanna, weer een manier om haar lichaam te laten zien.

Geconfronteerd met dit alledaagse geweld, neemt Rihanna een krachtig standpunt in: ze spreekt openlijk over haar buik na de geboorte van haar kinderen en verklaart dat ze er dol op is. Ze integreert haar figuur in haar stijl in plaats van het te verbergen. In Parijs blijft ze spelen met volume, jassen en oversized silhouetten, waarmee ze bewijst dat een zichtbare buik niets afdoet aan de stijl, elegantie of kracht van een outfit.

Haar relatie met kleding wordt vervolgens een subtiel maar krachtig politiek statement: ja, een vrouw die moeder is geworden, kan een buikje, rondingen, jeans en wijde jassen hebben en toch een mode-icoon blijven. Door te weigeren zich te conformeren aan maatschappelijke verwachtingen, creëert ze een ruimte waarin andere vrouwen zichzelf ook kunnen herkennen in een postpartum lichaam dat niet is uitgewist.

Kortom, de kritiek op Rihanna's "dikke buik" zegt niets over haar waarde of stijl; het onthult vooral een maatschappij die nog steeds moeite heeft om het echte lichaam van vrouwen te accepteren, vooral na het moederschap. Door te blijven verschijnen zoals ze is, met haar buik, haar jassen en haar vrijheid in kleding, herinnert Rihanna ons aan een overduidelijke waarheid die velen weigeren te horen: het lichaam van een vrouw is geen project dat gecorrigeerd moet worden, noch een collectieve fantasie, maar gewoon van haarzelf, punt uit.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
In een sprankelende outfit maakte deze zangeres een opvallende verschijning.
Article suivant
Dakota Johnson maakt een statement op de Parijse Fashion Week met een outfit zonder broek.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Deze model, die ervan verdacht wordt een cosmetische ingreep te hebben ondergaan, reageert stellig.

Amelia Gray, model en dochter van de Amerikaanse actrice Lisa Rinna, werd onlangs op Instagram beschuldigd van meerdere...

Dakota Johnson maakt een statement op de Parijse Fashion Week met een outfit zonder broek.

De Amerikaanse actrice, producente en model Dakota Johnson gaf een nieuwe invulling aan het bohemienmaximalisme van de jaren...

In een sprankelende outfit maakte deze zangeres een opvallende verschijning.

De Zuid-Afrikaanse popster Tyla blijft furore maken, dit keer in The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. De zangeres...

"Alweer een jaar": Gisele Bündchen vertelt over haar dagelijks leven als moeder van drie

Het Braziliaanse supermodel Gisele Bündchen deelt onlangs op Instagram een paar liefdevolle foto's van haar eerste verjaardag met...

Deze Indiase actrice, casual gekleed, maakt indruk met haar stralende huid.

De Indiase actrice, zangeres, producer, schrijfster en model Priyanka Chopra deelde onlangs een foto op Instagram die het...

Op 51-jarige leeftijd verrast Penélope Cruz met een kort kapsel.

De Spaanse actrice, model en ontwerpster Penélope Cruz zorgde onlangs voor opschudding tijdens de Chanel Haute Couture lente/zomer...

© 2025 The Body Optimist