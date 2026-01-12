Search here...

Met haar gebleekte wenkbrauwen verrast Jenna Ortega met een gothic look.

Léa Michel
@jennaortega/Instagram

Jenna Ortega trok opnieuw alle aandacht op de rode loper van de Golden Globes 2026. De actrice, vooral bekend van haar rol in de serie "Wednesday", maakte indruk in een jurk in marsmuziekstijl, uitgevoerd in diepzwart en versierd met opengewerkte details en kralenfranjes. Wat echter echt de aandacht trok, waren haar gebleekte wenkbrauwen, die haar gothic-look nog eens extra benadrukten.

Een look die elegantie en lef combineert.

Voor de 81e Golden Globe Awards koos Jenna Ortega voor een gedurfde creatie: een gestructureerde zwarte jurk die zowel de klassieke Hollywood-glamour als de rebelse geest van haar iconische personage in de serie "Wednesday" opriep. De uitsnijdingen van het korset, gecombineerd met de glinsterende franjes die over haar schouders vielen, gaven de look een theatrale en avant-gardistische dimensie.

Deze stijlkeuze, afkomstig van een bekend modehuis, past perfect bij de gothic chic-trend die de actrice sinds haar debuut in "Wednesday" omarmt. De gebleekte wenkbrauwen, een minimalistisch maar opvallend detail, versterkten de koele intensiteit van haar blik en gaven de hele look een bijna bovennatuurlijke uitstraling.

Een artiest die zelfs op de rode loper personages vertolkt.

Jenna Ortega, die dit jaar opnieuw genomineerd is in de categorie "Beste actrice in een musical- of comedyserie" voor "Wednesday", bewijst dat haar invloed veel verder reikt dan televisie. In een recent interview met ELLE vertelde ze dat ze mode ziet als een verlengstuk van haar acteercarrière: elk publiek optreden wordt voor haar een performance, een kans om nieuwe facetten van haar personage te verkennen.

Met een minimalistisch kapsel, gebleekte wenkbrauwen en een zwarte jurk die zowel gothic als glamoureus was, maakte Jenna Ortega een uniek statement op de Golden Globes van 2026. Door de conventies van traditionele glamour te doorbreken, bevestigde ze haar status als rijzende ster in de modewereld – een artiest die van elke rode loper een waar kunstwerk maakt.

