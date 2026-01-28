"Ik ben aangekomen": een Miss Frankrijk bespreekt de aanhoudende druk op haar lichaam.

Angélique Angarni-Filopon, verkozen tot Miss Frankrijk 2025, heeft openlijk gesproken over haar complexe relatie met haar lichaam na een jaar onder intense druk. Haar onthullingen laten zien hoe intens de druk rondom uiterlijk blijft, zelfs voor degenen die voldoen aan de traditionele schoonheidsidealen.

Een jaar lang onder intense mediadruk.

Tijdens haar regeerperiode werd Angélique Angarni-Filopon voortdurend onder de loep genomen, zowel vanwege haar leeftijd als haar lichaamsbouw, wat haar diep raakte. Nadat ze in december 2025 haar kroon had overgedragen aan haar opvolgster, stemde ze ermee in om deel te nemen aan "Dancing with the Stars", waar ze openhartig sprak over haar lichaam en de verwachtingen die daaraan werden gesteld.

Een gecompliceerde relatie met zijn imago.

Voor de camera's gaf de voormalige schoonheidskoningin toe dat ze een moeilijke relatie met haar lichaam had ontwikkeld nadat ze het afgelopen jaar veranderingen had opgemerkt, waaronder gewichtstoename. Ze legde uit: "We zijn zo streng voor onszelf, voor ons lichaam...", waarmee ze de intense druk benadrukte die vrouwen ervaren, of ze nu in de publieke belangstelling staan of niet.

Online reacties en intimidatie

De reis van Angarni-Filopon verliep niet zonder kritiek, en ze kreeg zowel tijdens als na haar regeerperiode te maken met haatdragende en racistische opmerkingen op sociale media. Deze golf van cyberpesten maakte de ervaring nog moeilijker en had een negatieve invloed op haar zelfbeeld.

De Miss Frankrijk-verkiezing, een afspiegeling van de heersende schoonheidsidealen.

De Miss France 2025-franchise maakt deel uit van een breder debat over lichaamsbeeld in de wereld van schoonheidswedstrijden. Historisch gezien zijn deze competities bekritiseerd omdat ze nauwe esthetische idealen promoten en aanzienlijke druk uitoefenen op deelnemers om aan specifieke normen te voldoen – een fenomeen dat in verschillende contexten goed gedocumenteerd is.

Naar geleidelijke acceptatie

Ondanks dit alles koos Angélique Angarni-Filopon ervoor om de zaken in perspectief te plaatsen en verder te gaan. Door middel van haar verhaal moedigt ze een meer compassievolle kijk op zichzelf aan, ver verwijderd van een rigide esthetiek, en laat ze zien dat schoonheid diversiteit en authenticiteit kan omvatten.

De getuigenis van Angélique Angarni-Filopon herinnert ons eraan dat zelfs de meest prominente figuren niet immuun zijn voor esthetische druk en het symbolische geweld dat daarmee gepaard gaat. Door haar kwetsbaarheden onder woorden te brengen, helpt ze het taboe rondom lichaamsbeeld te doorbreken en effent ze de weg voor een inclusievere dialoog over schoonheid, zelfacceptatie en lichaamsdiversiteit.