Zangeres Beyoncé maakt een "gedurfd" mode-statement met deze "onconventionele" paarse jurk.

De Amerikaanse zangeres Beyoncé laat bij haar publieke optredens nooit iets aan het toeval over. Toen ze verscheen in een adembenemende paarse jurk van Saint Laurent, stond de modewereld even stil, terwijl de "Beyhive" onmiddellijk elk detail begon te analyseren.

Een pruimkleurige taftjurk, rechtstreeks van de catwalk.

De jurk die Beyoncé draagt, is een lange, pruimkleurige taftjurk uit de lente/zomercollectie 2026 van Saint Laurent, ontworpen door Anthony Vaccarello. De jurk onderscheidt zich door de volumineuze mouwen, de golvende ruches en de spectaculaire sleep. De halslijn, omlijst door royale plooien, completeert de koninklijke en theatrale allure van de jurk, in lijn met de volumineuze prinsessenjurken die aan het einde van de lente/zomer 2026-show werden gepresenteerd.

Specifieke accessoires

Beyoncé maakte de outfit compleet met pruimkleurige taft pumps van Saint Laurent ter waarde van $1.950, versierd met franjes die bij de jurk pasten, en een parelkleurige Cult Gaia handtas van $498. Een zilveren parelketting en een donkere zonnebril maakten het geheel af. Haar kapsel deed denken aan de kenmerkende krullen uit het Lemonade-tijdperk, wat een nostalgische touch aan de look gaf.

Haar eerste complete Saint Laurent-outfit in jaren.

Deze foto's tonen Beyoncé's eerste complete Saint Laurent-outfit in minstens vier jaar – tot nu toe droeg de zangeres alleen accessoires van het merk, zoals pumps of een zonnebril. Het is een opmerkelijke terugkeer naar een modehuis waarvan het DNA – kracht, romantiek en drama – bijzonder goed lijkt aan te sluiten bij de huidige stijl van de zangeres.

De kleur pruim, een belangrijke trend voor de lente van 2026.

Door voor dit dieppaarse te kiezen, heeft Beyoncé een van de meest kenmerkende kleuren van de lente van 2026 omarmd, rechtstreeks van de catwalks. De "druivenkleur" heeft zich gevestigd als een van de signaturekleuren van het seizoen, en het feit dat Beyoncé hem in een maxi-jurk draagt, zal de populariteit ervan bij het grote publiek in de komende weken alleen maar vergroten.

De "Beyhive" ontcijferd

Deze "Paarse Serie", zoals sommige fans het hebben genoemd, heeft ook de speculatie over een mogelijk derde muziekproject weer aangewakkerd, slechts enkele dagen voor de tiende verjaardag van "Lemonade". Beyoncé heeft nog niets bevestigd – en dat is precies wat elke post zo veelzeggend maakt.

Eén jurk, één kleur, perfecte timing: Beyoncé had geen persbericht nodig om de krantenkoppen te halen. Deze paarse Saint Laurent-look bevestigt één ding: niemand beheerst visuele communicatie zo goed als zij.