In de zon laat deze Amerikaanse actrice haar "natuurlijke" look zien.

Anaëlle G.
@zoesaldana/Instagram

Na een 2025 dat werd gekenmerkt door het fenomenale succes van "Avatar: Fire and Ash" en de erkenning als de meest succesvolle actrice van Hollywood, neemt Zoe Saldaña een welverdiende pauze. De Amerikaanse actrice, regisseur en producent, die gewend is aan rode lopers en glamoureuze looks, verraste haar fans dit weekend door een reeks foto's te delen op Instagram, genomen tijdens een familievakantie.

Een ster en een vervulde moeder

Op een stralende selfie verschijnt de ster van "Guardians of the Galaxy" en "Emilia Pérez" zonder make-up, gewapend met alleen haar glimlach en zonnebril. Haar natuurlijke gelaatstrekken en stralende teint getuigen van een zeldzame authenticiteit in een industrie die vaak gedomineerd wordt door filters en digitale perfectie.

Naast haar staat haar man, de Italiaanse filmproducent Marco Perego-Saldaña, ontspannen gekleed in een eenvoudige witte pet en T-shirt. Het stel straalt een prachtige verbondenheid uit, vastgelegd in deze reeks tijdloze momenten. Het zijn vooral hun drie zoons – de 11-jarige tweeling Cy en Bowie, en hun jongere broer Zen van 9 – die de harten van internetgebruikers hebben veroverd.

In verschillende video's is het gezinnetje te zien terwijl ze plezier hebben op het strand, hun lange zwarte haar wapperend in de wind. Zoe Saldaña, die zichzelf vaak neerzet als een zorgzame en trotse moeder, geeft een openhartige inkijk in haar dagelijks leven buiten de filmsets.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Zoe Saldaña (@zoesaldana)

De schoonheid van eenvoud

Deze zonnige intermezzo illustreert een fundamentele trend onder beroemdheden: het omarmen van hun natuurlijke zelf en het vieren van authentieke schoonheid. Voor Zoe Saldaña is deze keuze allesbehalve onbelangrijk. Bekend om haar inzet voor diversiteit en zelfacceptatie, herinnert ze ons eraan dat het mogelijk is om zowel een filmster als een vrouw te zijn die stevig met beide benen op de grond staat.

Tussen internationaal succes en een harmonieus gezinsleven belichaamt Zoe Saldaña meer dan ooit de balans waar velen naar streven: die van een volleerd ster, die zowel op het podium als in de kleine genoegens van het dagelijks leven schittert. Deze pretentieloze foto's, doordrenkt met vreugde en tederheid, herinneren ons eraan dat de mooiste gloed die van gedeeld geluk blijft.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
