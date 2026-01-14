Search here...

"Een godin": deze zangeres maakt indruk met haar figuur op de rode loper.

Léa Michel
Op de rode loper van de Golden Globes 2026 betoverde Lisa, een iconisch lid van de Zuid-Koreaanse K-pop meidenband Blackpink, de wereld opnieuw. Gehuld in een weelderige creatie van Jacquemus, belichaamde de zangeres perfect de geest van "dark", een mix van durf, elegantie en moderniteit.

Een visie op stijl: de durf van Jacquemus

Voor de Golden Globes van dit jaar koos Lisa een jurk uit de prêt-à-portercollectie lente 2026 van Jacquemus. De Franse ontwerper creëerde voor haar een silhouet dat zowel mysterieus als vloeiend was: een subtiel gedrapeerd, doorschijnend lijfje, vleermuismouwen en stofpanelen met een luchtige beweging. Deze wisselwerking tussen structuur en lichtheid gaf de outfit een sculpturale allure.

"Donkere elegantie", een meesterlijke esthetiek.

Lisa's look belichaamt perfect de trend van "donkere elegantie" die de afgelopen twee seizoenen de mode heeft gedomineerd. Deze stijl, geïnspireerd op een herinterpretatie van Victoriaanse elegantie, combineert doorschijnende stoffen, sierlijke lijnen en theatrale details. Vloeiende mouwen en golvende franjes voegen een dramatische dimensie toe, terwijl de donkere tinten prachtig aansluiten bij de teint van de zangeres.

Een eenvoudige schoonheid, een symbool van zelfvertrouwen.

Op het gebied van beauty koos Lisa voor verfijnde eenvoud: natuurlijk los haar, perfect gevormde wenkbrauwen, geaccentueerde ogen en glanzende lippen. Haar donkere parelketting maakte de look compleet en creëerde de illusie van een hoge halslijn, wat de koninklijke uitstraling van het ensemble versterkte. Het was meer dan alleen een modestatement; het was een demonstratie van zelfvertrouwen en elegantie die Lisa's status als ware godin van de rode loper bevestigde.

In een oogwenk herdefinieerde Lisa de essentie van moderne mode. Met dit silhouet van Jacquemus bewijst de Blackpink-ster dat ze de kunst beheerst om kracht, subtiliteit en mysterie te combineren. De Golden Globes van 2026 zullen de geschiedenis ingaan als het moment waarop de zangeres de rode loper transformeerde in een haute couture-podium – en haar status als wereldwijd stijlicoon bevestigde.

