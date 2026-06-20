Op 40-jarige leeftijd kiest model Irina Shayk voor een minimalistisch silhouet.

Léa Michel
@irinashayk / Instagram

Het Russische model Irina Shayk blijft indruk maken met haar stijl. Ze deelde een reeks minimalistische foto's in editorial-stijl op Instagram, waarin één kledingstuk er in het bijzonder uitspringt: een leren broek. Deze post bevestigt eens te meer haar onberispelijke gevoel voor mode.

Leren broek met een trompe-l'œil detail

De kern van deze look: een wijde, relaxte zwarte leren broek die laag op de heupen hangt. Het meest opvallende kenmerk is het trompe-l'œil-effect in de taille. Het bovenste gedeelte bootst de tailleband van een donkergrijze spijkerbroek na, compleet met riemlussen en zilverkleurige metallic details, waarna het overgaat in soepel, mat leer. Dit detail, dat de werelden van denim en leer combineert, maakt dit item tot het hoogtepunt van de outfit.

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Een minimalistische en redactionele esthetiek.

Irina Shayk werd gefotografeerd op een balkon van een appartement, leunend tegen een witte muur. Ze koos voor een minimalistische setting, die niet zou misstaan in een mode-editorial. Haar lange bruine haar, gestyled met een middenscheiding, en de afwezigheid van enige franje versterken deze indruk van beheerste eenvoud.

Trouw aan het principe "less is more" laat ze het kledingstuk voor zich spreken, waardoor een sfeer ontstaat die zowel rauw als verfijnd is. Deze publicatie bevestigt Irina Shayks status in de modewereld. Als muze voor talloze merken en een vaste verschijning op de grootste catwalks heeft ze zich door de jaren heen gevestigd als stijlicoon. Haar look blijft bij elke verschijning inspireren en boeien.

Met deze leren broek met trompe-l'œil-detail en minimalistische presentatie laat Irina Shayk opnieuw haar gevoel voor stijl zien. Door zich te concentreren op één opvallend kledingstuk en een strakke esthetiek, bewijst ze dat eenvoud in de mode "de meest effectieve vorm van durf" kan zijn.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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