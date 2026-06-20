"Wat doet ze hier?": Taylor Swift krijgt kritiek omdat ze de Knicks-wedstrijd bijwoont.

De aanwezigheid van Taylor Swift bij wedstrijd 4 van de NBA Finals bleef niet onopgemerkt en leidde zelfs tot kritiek. Hoewel de verschijning van de Amerikaanse singer-songwriter veel fans in verrukking bracht, wakkerde een opmerking van een commentator, die werd opgevangen door een aanstaande microfoon, een terugkerend debat opnieuw aan: is Taylor Swift wel een echte Knicks-fan?

Een veelbesproken aanwezigheid

Op 10 juni was Taylor Swift aanwezig bij wedstrijd 4 van de NBA Finals in Madison Square Garden, waar de New York Knicks de San Antonio Spurs versloegen (107-106). Ze zat naast haar vriendinnen Este en Alana Haim en droeg een T-shirt met de tekst "Stevie Knicks"—een woordspeling als eerbetoon aan de Amerikaanse singer-songwriter Stevie Nicks. Ze was een van de vele beroemdheden die aanwezig waren, waaronder de Frans-Amerikaanse acteur Timothée Chalamet, de Amerikaanse acteur en komiek Ben Stiller, de Amerikaanse reality-tv-persoonlijkheid, zakenvrouw en influencer Kylie Jenner, en het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber.

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Een opmerking die door een microfoon werd opgevangen.

Het was Knicks-radiocommentator Monica McNutt die de controverse aanwakkerde. Tijdens een gesprek over de aanwezigheid van Taylor Swift op de radio, flapte ze eruit, blijkbaar zonder te beseffen dat ze live op de radio was: "Ze is geen Knicks-fan, ga weg!" Het fragment ging al snel viraal op sociale media, verdeelde de meningen en wekte grote verontwaardiging op onder Taylor Swift-fans. Sommigen reageerden zelfs met: "Wat doet ze hier?"

Onverwachte ondersteuning

Haar fans wezen er snel op dat Taylor Swift al jaren haar steun voor de Knicks uitspreekt en dat ze zelfs een oud shirt van speler Amar'e Stoudemire bezit. Verrassenderwijs was het Dave Portnoy, oprichter van Barstool Sports, die haar verdedigde en de commentator bekritiseerde omdat hij Taylor Swift als doelwit koos, terwijl er ook veel andere beroemdheden aanwezig waren.

Een verontschuldiging en een breder debat

Geconfronteerd met de controverse bood Monica McNutt de volgende dag haar excuses aan. Ze erkende haar "fout" en gaf toe dat ze niet op de hoogte was van Taylor Swifts verleden als fan. Los van deze anekdote illustreert het incident een terugkerend fenomeen: het wantrouwen rond de aanwezigheid van beroemdheden – en vaak vrouwen – bij sportevenementen, waar ze regelmatig onder druk worden gezet om te bewijzen dat ze "echte" fans zijn.

Aanvankelijk werd Taylor Swift door één enkele reactie als indringer afgeschilderd, maar uiteindelijk werd haar status als fan bevestigd, zelfs na de excuses van haar criticus. De controverse verdween snel, maar het zegt waarschijnlijk meer over hoe beroemdheden in stadions worden gezien dan over de zangeres zelf.