Op 37-jarige leeftijd bewijst Nina Dobrev dat de slipjurk een klassieker is op de rode loper.

De Bulgaars-Canadese actrice en model Nina Dobrev bevestigt haar status als mode-icoon. Voor de première van haar korte film "General Admission", die te zien is op het Tribeca Film Festival 2026, koos ze voor een veilige keuze: de slipjurk. Een elegant en tijdloos kledingstuk, dat ze liet zien in een video op Instagram en dat meteen haar volgers in vervoering bracht.

Een satijnen slipjurk

De voormalige ster van "The Vampire Diaries" droeg een crèmekleurige satijnen slipjurk van ontwerper Adam Lippes. De vloeiende, bijna vloeibare snit sluit elegant aan op het figuur en loopt uit in een lange, zwierige rok die tot op de grond reikt. Dunne spaghettibandjes en een zacht gedrapeerde halslijn versterken de boudoir-uitstraling van de jurk, terwijl een vleugje donker kant, dat eronder is verwerkt, contrasteert met de strakke lijnen van het geheel. Een detail van met stof beklede knoopjes langs de naad maakt deze verfijnde look compleet.

Minimalistische accessoires. Trouw aan de "stille luxe"-uitstraling van haar outfit, koos Nina Dobrev voor ingetogen accessoires. Ze combineerde haar jurk met zwarte stiletto sandalen met delicate bandjes en een kleine, gestructureerde zwarte clutch met handvat. Qua sieraden hield ze het discreet met een moderne oorbel van KatKim. Deze minimalistische aanpak zorgt ervoor dat de jurk alle aandacht krijgt.

"De energie van Carrie Bradshaw"

In het onderschrift van haar bericht vatte de actrice haar stijl op humoristische wijze samen: "Deze week had ik echt Carrie Bradshaw-energie." Een verwijzing naar de heldin van een populaire serie, de hogepriesteres van de mode in de jaren 90 en 2000. De slipjurk is immers in dit tijdperk ontstaan en heeft de minimalistische stijl en de rage voor instapkleding met een intieme uitstraling geërfd. De jurk is regelmatig opnieuw uitgevonden en heeft zich gevestigd als een klassieker op de rode loper: eenvoudig, elegant en tijdloos.

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Met deze uiterst elegante slipjurk creëerde Nina Dobrev een van de meest opvallende looks van het evenement van dit jaar. Door te kiezen voor eenvoud in plaats van extravagantie, herinnerde de actrice ons eraan dat één goed gekozen kledingstuk soms al genoeg is om een blijvende indruk te maken. Het bewijs, mocht dat nog nodig zijn, dat de slipjurk niets van zijn charme op de rode loper heeft verloren.