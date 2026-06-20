"Ze lijkt wel een clown": De make-up van Doja Cat roept gemengde reacties op.

De Amerikaanse rapper Doja Cat heeft er nooit van gehouden om de massa te volgen, en dat bewees ze opnieuw. Tijdens een recent concert in Parijs droeg ze make-up die meteen reacties uitlokte. Haar look was verdeeld: sommigen bewonderden het, anderen waren verbijsterd. Terwijl velen het als "artistieke durf" beschouwden, riepen anderen uit: "Ze lijkt wel een clown!"

Make-up die de regels tart

Doja Cat heeft een compleet andere aanpak gekozen dan de gepolijste esthetiek van popsterren. De kern van haar look is een bewust gedurfde rode lippenstift. Deze werd aangevuld met XXL-wimpers, scherpe eyeliner, ultradunne wenkbrauwen en een intens roze blush die in brede, cirkelvormige streken op haar jukbeenderen is aangebracht.

Doja Cat omarmt deze esthetiek volledig. In een recent interview met ELLE UK bekende ze haar voorliefde voor cartoonachtige lippen en opvallende lippenstift. Ze noemde Amanda Lepore, een iconische transgenderfiguur in het New Yorkse nachtleven en muze van de performancekunst, als een van haar inspiratiebronnen. Haar Parijse make-up lijkt dan ook een eerbetoon aan de iconen die van metamorfose en extravagantie een eigen artistieke taal hebben gemaakt.

Gemengde reacties

Op sociale media waren de meningen verdeeld. Aan de ene kant prezen fans "een gedurfde en creatieve aanpak". Aan de andere kant vonden sommige internetgebruikers, ontstemd door de "uitgesmeerde" lippenstift, het resultaat "te overdreven" en beschouwden het vooral als "clownsmake-up". Het is belangrijk om te onthouden dat we het lichaam of uiterlijk van een vrouw – of van wie dan ook – niet beoordelen, en dat het feit dat iemand een publiek figuur is, geen vrijbrief is om iemands uiterlijk te beoordelen: iedereen is vrij om zich te kleden en op te maken zoals hij of zij wil.

Met deze make-uplook bevestigt Doja Cat haar status als een ongrijpbare artieste die liever conventies ter discussie stelt dan ze te volgen. Eén ding is zeker: haar Parijse look heeft wederom veel ophef veroorzaakt. Het bewijs dat voor Doja Cat het gezicht in de eerste plaats een speelveld en een middel tot zelfexpressie is.

