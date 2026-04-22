Rihanna draagt een gescheurde kanten jurk en zorgt voor opschudding.

Tijdens een fotoshoot bevestigde de Barbadiaanse zangeres en zakenvrouw Rihanna opnieuw haar visie op mode. De foto's, die al snel viraal gingen, tonen haar in outfits met een gedurfde, opvallende stijl. Vooral een zwarte kanten jurk met opzettelijke inkepingen trok de aandacht.

Een kanten jurk die zowel elegant als provocerend is.

De jurk die Rihanna draagt, speelt met contrasten: een verfijnde structuur van fijn kant gecombineerd met gedurfde uitsnijdingen en transparante effecten. Het algehele effect creëert een silhouet dat perfect past bij de esthetiek van de zangeres. Deze benadering van kleding weerspiegelt een sterke trend in de hedendaagse mode, waar transparantie een stijlkenmerk op zich is geworden, gebruikt om de klassieke codes van 'vrouwelijkheid' en chic uit te dagen.

Rihanna in een op maat gemaakte Valentino-jurk voor W Magazine pic.twitter.com/K9cXSDQHk3 — Kea (@jacquemusx) 21 april 2026

Een haute couture-look ontworpen als statement.

Naast de jurk zelf versterkt de algehele styling de visuele impact van de fotoshoot: sculpturale accessoires, intense make-up en minimalistische enscenering dragen allemaal bij aan het benadrukken van de kracht van het kledingstuk. Rihanna, die de afgelopen jaren talloze opvallende mode-optredens heeft gehad, bevestigt hier haar status als icoon die in staat is om van elke verschijning een cultureel en esthetisch statement te maken.

Een belangrijke invloed op de hedendaagse mode.

Rihanna staat bekend om haar grensverleggende aanpak en is al lange tijd een toonaangevende figuur in de mode-industrie. Haar modekeuzes beïnvloeden zowel ontwerpers als wereldwijde trends, met name haar gebruik van transparante silhouetten en sculpturale kledingstukken. Deze stijl herdefinieert het begrip chic en staat voor meer vrijheid, lichaamsbeeld en lef.

Met deze uitgesneden kanten jurk maakt Rihanna wederom een opvallende verschijning. Ze blijft de grenzen van de hedendaagse mode verleggen, waarbij elke outfit een krachtig visueel statement wordt.